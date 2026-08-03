Tazones estrena este lunes el control de accesos al casco urbano y la zona azul en el parking

El puerto maliayés de Tazones estrena este lunes un nuevo modelo de gestión del tráfico para hacer frente a la alta afluencia turística en temporada alta. El Ayuntamiento activara un dispositivo que permanecerá en funcionamiento hasta el 20 de septiembre y que incluye la implantación de la zona azul en el aparcamiento municipal y el control de acceso al casco urbano mediante un sistema de lectura automática de matrículas.

Con esta iniciativa, el Consistorio pretende aliviar los problemas de circulación y estacionamiento que se repiten cada verano en uno de los principales destinos turísticos de la región. Una vez concluida la campaña estival, se analizará el funcionamiento del sistema para comprobar si ha cumplido los objetivos previstos y estudiar posibles modificaciones de cara al futuro.

La regulación responde a una situación de falta de espacio que se acentúa durante los meses de mayor afluencia. Según los datos municipales, en el núcleo existen 104 vehículos pertenecientes a vecinos empadronados, mientras que las calles del pueblo ofrecen únicamente 66 plazas de aparcamiento. A ello se suma la permanencia durante varios días de algunos vehículos y autocaravanas en el estacionamiento público, reduciendo la disponibilidad para residentes y visitantes.

El nuevo sistema se articula en torno a dos ejes. Por un lado, el acceso al casco urbano quedará reservado a los vehículos previamente autorizados mediante una cámara de reconocimiento de matrículas gestionada por la Policía Local. Por otro, el aparcamiento municipal pasará a funcionar con estacionamiento regulado para favorecer la rotación de vehículos.

Únicamente podrán acceder al núcleo los vecinos empadronados, los residentes que acrediten el uso de una vivienda, los propietarios de garajes o plazas privadas y los titulares de comercios, establecimientos hosteleros y alojamientos turísticos, con carácter general vinculando un único vehículo por inmueble. También estarán autorizados los servicios de emergencia, taxis, servicios municipales, la iglesia de Tazones y los profesionales relacionados con la Cofradía de Pescadores y la actividad portuaria. Las personas con movilidad reducida podrán solicitar autorización específica y el Ayuntamiento otorgará permisos temporales para obras, mudanzas, celebraciones u otras circunstancias debidamente justificadas.

Carga y descarga

Las operaciones de carga y descarga deberán realizarse, con carácter general, por la mañana y previa comunicación de la matrícula del vehículo. Además, cualquier conductor podrá acceder al pueblo durante un máximo de 30 minutos para realizar una gestión puntual o una descarga rápida antes de abandonar el casco urbano.

La zona azul en el aparcamiento municipal estaba prevista en la ordenanza aprobada en 2013, aunque nunca había llegado a aplicarse. El horario será de 10.30 a 19.00 horas. Los turismos abonarán 0,65 euros por hora o fracción, con un máximo de tres euros diarios, mientras que las cuatro plazas reservadas para autocaravanas tendrán una tarifa de cinco euros al día, manteniéndose la prohibición de pernoctar.

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La ordenanza recoge un bono mensual de 25 euros, otro para toda la temporada estival de 40 euros, que también podrán utilizar los residentes temporales alojados en viviendas o establecimientos turísticos, y un tercero de 10 euros para propietarios de viviendas o locales no empadronados. Los vecinos empadronados en Tazones seguirán estacionando de manera gratuita.