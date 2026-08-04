Dos escenarios y grandes orquestas para unas fiestas del Portal de récord: presentado el programa para la gran cita de septiembre

Un cartel musical integrado por las orquestas más prestigiosas del circuito y la instalación de un segundo escenario para sus actuaciones figuran entre los principales alicientes de las fiestas del Portal de Villaviciosa de este año, cuyo programa completo fue presentado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Gijón) durante un acto en el que el presidente de la comisión organizadora, Eloy Sevares, entregó el carnet de socio número uno al alcalde, el socialista Alejandro Vega. Las patronales de la capital maliayesa se celebrarán del 11 al 16 de septiembre y sumarán una cifra récord de cincuenta actividades.

La entrega del carnet al Alcalde. / A. V.

Las actuaciones se distribuirán este año entre dos escenarios: la plaza del Ayuntamiento y una carpa en El Pelambre. Esta organización permitirá ampliar el número de actuaciones y repartirlas a lo largo de las jornadas festivas. Cañón abrirá la programación en la noche del viernes 11 tras el pregón, que correrá a cargo del artista local Antonio Roble, en la plaza del Ayuntamiento. El sábado 12 actuará Assia, acompañada del macroespectáculo The Goat, de Dani Parrondo; el domingo será el turno de Panorama City; el lunes subirá al escenario La Última Legión; el martes llegará Tekila y el cierre del miércoles le corresponderá a Waikas.

El Portal mantiene el esquema que ha convertido estas fiestas en una de las citas más reconocibles del calendario asturiano. El eje sigue siendo la celebración religiosa en honor a Nuestra Señora, cuya novena se desarrollará entre los días 4 y 12 de septiembre, y culminará el domingo 13, "día grande" de las fiestas, con la misa, la procesión y la popular Danza del Portal.

El deporte volverá a ocupar un espacio destacado dentro de la programación. El sábado se disputarán la Regata de Piraguas Ría de Villaviciosa-Gran Premio El Gaitero y el Circuito Ciclista Nacional Nuestra Señora del Portal-Memorial Consuelo Busto. El domingo tendrá lugar el Motocross Nacional Nuestra Señora del Portal y el programa deportivo se completará con el Torneo de Tenis Nuestra Señora del Portal, el trofeo de fútbol sala y las competiciones de bolos.

La programación incorpora también un amplio apartado dedicado a las familias y al público infantil. El ParkePortal reunirá juegos, hinchables y actividades infantiles, mientras que el concurso de dibujo, la fiesta de la espuma, los espectáculos de magia y circo o el tren del Portal, organizado con carácter solidario a beneficio de Raitana, completarán una oferta que se desarrollará principalmente durante las tardes. A ello se unirán las atracciones de feria instaladas en el entorno del polideportivo municipal, que volverán a contar con horarios para personas con sensibilidad auditiva.

La gastronomía mantendrá igualmente un papel destacado en las fiestas patronales de la capital maliayesa con el concurso regional de sidra natural, la novedad de una fabada popular en la calle, el concurso de escanciadores de Villaviciosa (prueba puntuable para el Campeonato de Asturias) y el concurso de tortillas y empanadas.

Por lo que se refiere a la programación cultural, la cita incluye un encuentro de corales, el concierto del Portal de la Banda de Música de Villaviciosa, un festival de tonada asturiana y la exposición "La sidra de papel", de Fernando Paredano. La participación de diferentes grupos folclóricos volverá a formar parte de un programa que mantiene una estrecha vinculación con el patrimonio cultural del concejo. A ello se suman actividades consolidadas como el desfile de gigantes y cabezudos, recuperado hace unos años, y la participación de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero en distintos momentos de las celebraciones.

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La única alteración significativa es que las restricciones sanitarias implantadas por el Principado impedirán la normal celebración del concurso de ganado, que se desarrollará en formato virtual.