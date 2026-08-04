Los turistas respaldan la zona azul de Tazones (Villaviciosa): "Es una medida razonable y las tarifas son económicas"

La nueva regulación de los accesos a Tazones y el estacionamiento con zona azul en el parking municipal del puerto maliayés superaron este lunes su jornada de estreno con un balance que, en líneas generales, puede considerarse como positivo. El aparcamiento municipal registró una elevada ocupación desde primera hora de la mañana y ya rozaba el lleno al mediodía, aunque con una continua rotación de vehículos, uno de los principales objetivos que persigue el Ayuntamiento de Villaviciosa con estas medidas. Por su parte, y pese a que se registraron algunas colas ante los parquímetros, todos los turistas consultados por LA NUEVA ESPAÑA coincidieron en tildar de "razonable" que se pague por aparcar el coche y también en que las tarifas aplicadas son "baratas" y "por debajo de lo que hoy es normal" en cualquier núcleo urbano.

Varios visitantes hacen cola ante un parquímetro de Tazones.

Frente a estas valoraciones, sí hubo dudas en la jornada inaugural del sistema de accesos entre repartidores que iban a entrar al núcleo urbano durante la mañana para realizar labores de carga y descarga. Algunos de ellos reconocían no tener claro si sus vehículos figuraban entre los autorizados para atravesar el control de cámaras y confiaban en que las cuestiones propias de los primeros días se vayan resolviendo según avance la implantación del nuevo sistema. Además, varios residentes no empadronados en Tazones, con casas familiares en el pueblo, expresaron su malestar por el hecho de que, al tener fijada su residencia habitual en otro municipio, no disfrutan de la exención total prevista por el Ayuntamiento para quienes sí están empadronados. Por ello, reclaman que se estudie algún tipo de autorización específica para estos casos y consideran que la regulación se implantó "de forma apresurada".

Hosteleros

Desde el sector hostelero y comercial no se cuestiona la necesidad de ordenar el tráfico. Al contrario, se entiende que la zona azul y el control de accesos ayudarán a evitar las situaciones de congestión que se venían registrando en jornadas estivales de alta afluencia. Sin embargo, los profesionales sostienen que el verdadero problema sigue siendo la escasez de plazas. Por ello, reclaman que, a medio plazo, se habiliten nuevos espacios para estacionar, al entender que es la solución de fondo para mejorar la movilidad en la localidad.

Entre los visitantes que estrenaron la zona azul predominó una valoración positiva de la medida. Los turistas entienden que una regulación de este tipo es necesaria para ordenar el tráfico en un núcleo con escaso espacio para estacionar y una elevada afluencia turística durante el verano. También hubo coincidencia al considerar que las tarifas fijadas por el Ayuntamiento son muy inferiores a las de otros destinos turísticos.

Precios

"Si es para mejorar el entorno me parece perfecto. Lo importante es que no se masifique el pueblo de coches. Además, los precios están bien, no son para nada caros", afirmó Pedro Carmona, llegado desde Silla (Valencia). En términos similares se expresó Ana Medina, de Madrid, quien considera que la medida puede contribuir a conservar Tazones "en buenas condiciones". También coincidió en que "los precios son más bajos que en otros sitios".

La conveniencia de favorecer la rotación de vehículos fue otro de los argumentos que más se repitió entre los usuarios del aparcamiento. "En lugares con tan pocas plazas hay que tomar este tipo de medidas. Lo importante es que no sea para hacer negocio privado, algo que no me parece porque los precios son ajustados", explicaba Luis González, de Barcelona. Carlos Rincón, de Zaragoza, coincidía en esa valoración al asegurar que "es una buena idea porque facilita el aparcamiento con tarifas económicas".

Agilidad

Las únicas reservas planteadas por los visitantes estuvieron relacionadas con cuestiones prácticas. Ángel Rodao y Águeda Sanz, desplazados desde Toledo, consideran lógica la implantación de la zona azul, porque "hoy en día se paga por aparcar en casi todos los sitios". No obstante, creen que el sistema implantado desde ayer ganaría en agilidad con la instalación de más parquímetros. "Solo hay dos y se forman colas ante ellos", advirtieron.

El nuevo sistema permanecerá en funcionamiento hasta el 20 de septiembre. El acceso al casco urbano queda desde este lunes y hasta entonces reservado a los vehículos previamente autorizados mediante un sistema de reconocimiento de matrículas gestionado por la Policía Local. Pueden acceder, entre otros, los vecinos empadronados, los residentes que acrediten el uso de una vivienda, los propietarios de garajes o plazas privadas y los titulares de comercios, establecimientos hosteleros y alojamientos turísticos. También están autorizados los servicios de emergencia, taxis, servicios municipales, la Cofradía de Pescadores y los profesionales vinculados a la actividad portuaria, además de quienes obtengan autorizaciones temporales para obras, mudanzas o celebraciones. Asimismo, se puede acceder durante un máximo de treinta minutos para realizar una gestión puntual o efectuar una carga o descarga.

Horario

La zona azul funciona todos los días, entre las 10.30 y las 19.00 horas. Los turismos abonan 0,65 euros por hora o fracción, con un máximo de tres euros diarios, mientras que las plazas reservadas para autocaravanas tienen una tarifa de cinco euros al día, manteniéndose la prohibición de pernoctar.

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La ordenanza incluye un bono mensual de 25 euros, otro de 40 euros para toda la temporada estival, también disponible para residentes temporales alojados en viviendas o establecimientos turísticos, y un tercero de 10 euros para propietarios de viviendas o locales no empadronados. Los vecinos empadronados en Tazones continúan estacionando gratuitamente.