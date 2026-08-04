Villaviciosa refuerza su promoción en la Feria de Muestras con stand propio, un amplio programa de actividades y el Día del Concejo dedicado al doctor José Pando

Villaviciosa vuelve a contar por segundo año consecutivo con stand propio en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA),en Gijón, una apuesta del Ayuntamiento por reforzar la promoción del concejo en el principal escaparate comercial y empresarial de Asturias. La experiencia de la pasada edición, que registró más de 3.000 visitas, ha llevado al gobierno local a repetir presencia en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, donde la feria permanecerá abierta hasta el día 16.

El programa tendrá uno de sus momentos centrales este jueves, con la celebración del Día de Villaviciosa en la FIDMA, dedicado este año al centenario de la muerte del prestigioso médico maliayés José Pando y Valle. La jornada incluirá la recepción institucional, el acto "José Pando y Valle, un siglo después" y la visita oficial al stand.

Durante toda la feria, el espacio de Villaviciosa ofrecerá la experiencia inmersiva "Villaviciosa en Paxu Espacial: Historia y pumaraes, un viaje desde el aire para los sentidos en realidad 3D", presentada este año en FITUR. La iniciativa, creada por el fotógrafo y diseñador gráfico Xurde Margaride y el tonelero de Breceña José Argüelles, podrá disfrutarse todos los días con pases de 12.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 18.30 horas.

Primeras actividades y programación

El stand ya ha comenzado a desarrollar su programación. El domingo, la Asociación Azabache Jurásico de Villaviciosa inauguró las actividades con una muestra informativa y un taller didáctico para enseñar a distinguir el azabache jurásico del concejo, acompañado del reparto de test de triboelectricidad entre los visitantes. El lunes fue el turno de la Fundación José Cardín Fernández, que difundió sus actividades y proyectos culturales.

La agenda continuó este martes con la presentación oficial del programa de las fiestas del Portal 2026, en un acto con la participación del alcalde, Alejandro Vega Riego; el concejal de Festejos, José Antonio Fernández Costales, y representantes de la Comisión de Fiestas del Portal.

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A partir de ahí, el stand acogerá una programación diaria con protagonismo para la cultura sidrera, mediante la promoción del Festival de la Manzana, actividades de sidraturismo, degustaciones de Sidra de Asturias DOP y el taller "Mayando se entiende la gente". También estarán presentes la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero, el Festival Internacional de la Gaita, el Desembarco de Carlos V de Tazones, Villaviciosa Con Ciencia, los acuarelistas de Nieblastur, la campaña comercial "La Villa Está de Moda" de ACOSEVI, la Danza del Portal, el Rodiles Fútbol Sala femenino, el Ateneo Obrero, la asociación Cubera, el CD Lealtad y la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias, que pondrá el broche final con la promoción de las Jornadas de les Fabes de Villaviciosa y una degustación de fabada asturiana.