Villaviciosa ConCiencia conmemora este miércoles su quinto aniversario con conferencias de Teresa Valdés-Solís y Alba Morán

La asociación Villaviciosa ConCiencia conmemora este miércoles, a las 19.00 horas en el Teatro Riera, el quinto aniversario de su creación con una nueva edición de Verano ConCiencia, una cita que combinará divulgación científica y celebración del trabajo desarrollado por el colectivo desde 2021.

La jornada incluirá dos conferencias impartidas por especialistas de reconocido perfil. La primera estará a cargo de Alba Morán Álvarez, responsable de comunicación de la Red Europea de Agencias de Medicamentos (Tragsatec-AEMPS), que ofrecerá la charla "Ciencia viral: comunicar con rigor en redes sociales". A continuación intervendrá Teresa Valdés-Solís Iglesias, vicedirectora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR-CSIC), con la conferencia "Asturias: del carbón a la descarbonización".

La entrada será libre hasta completar el aforo y, una vez finalizadas las intervenciones, la asociación ofrecerá un brindis y un aperitivo para celebrar junto al público los cinco años de trayectoria de la entidad.

La programación fue presentada por el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, la concejala de Juventud, Violeta Fernández Cambiella, y el presidente de la asociación, Pablo Cayado Llosa.

Nacida en 2021 por iniciativa de varios jóvenes investigadores maliayeses y con el apoyo del Ayuntamiento, Villaviciosa ConCiencia tiene su sede en el Ateneo Obrero y desde entonces ha desarrollado un programa continuado de charlas, talleres y actividades de divulgación científica dirigidas a públicos de todas las edades, con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad.

Durante la presentación, el alcalde destacó el recorrido de la asociación y subrayó "el balance muy positivo de esta iniciativa en estos cinco años", además de agradecer "el esfuerzo y la dedicación del colectivo para trabajar por Villaviciosa y la ciencia, a pesar de sus compromisos profesionales". Vega Riego puso también en valor "el nuevo impulso que se da a sus actividades, año a año, con la ampliación de la programación, siempre atentos a la actualidad, como ha sido este año con el eclipse".

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El regidor quiso asimismo realizar un reconocimiento expreso a los integrantes de la asociación y, de forma particular, a su presidente. "Quiero mencionar a Pablo Cayado Llosa, pues ahora que está aquí en su casa, está desplegando una gran labor divulgativa de la ciencia entre nosotros. Estamos orgullosos de su labor en Villaviciosa", afirmó.