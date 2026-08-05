Villaviciosa presenta en la Feria de Muestras su Calendario Sidreru: ocho citas para disfrutar de la bebida asturiana y celebrar el reconocimiento nacional al Festival de la Manzana

Villaviciosa presentó este miércoles en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) el "Calendariu Sidreru 2026", una programación que reunirá ocho actividades entre el 27 de este mes de agosto y el 21 de octubre y que servirá para prolongar durante casi dos meses la promoción de la manzana y los llagares como una de las principales señas de identidad del concejo. El acto sirvió para celebrar, junto a representantes del sector, la reciente declaración del Festival de la Manzana como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El reconocimiento, concedido por el Ministerio de Industria y Turismo el pasado 21 de julio, permitirá que la próxima edición del certamen, prevista para octubre de 2027, sea la primera que luzca este distintivo. El Ayuntamiento brindó por este hito junto a representantes de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias, empresas, productores y la mascota del festival, "Manzanina", en una jornada que concluyó con el taller infantil "Mayando se entiende la gente".

Durante la presentación, el alcalde, Alejandro Vega Riego, destacó que Villaviciosa ofrece actividades relacionadas con esta tradición durante todo el año, tanto a través de sus establecimientos hosteleros como de sus llagares, pumaraes y empresas vinculadas al turismo.

El regidor recordó también la trayectoria del Festival de la Manzana, creado en 1960 y considerado el primer festival agroalimentario de Asturias, precedente de otras celebraciones que posteriormente surgieron en distintos concejos. En 1992 obtuvo la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional y, con la creación en 2003 de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias, cuya sede se encuentra en Villaviciosa, incorporó un nuevo impulso ligado al sector productor.

La petición para obtener el reconocimiento nacional fue aprobada por unanimidad por el Pleno municipal tras la edición de 2025, la primera celebrada después de que la Cultura Sidrera Asturiana fuera inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Ministerio resolvió favorablemente la solicitud el pasado mes de julio.

El Calendariu Sidreru 2026 arrancará el 27 de este mes de agosto con la exposición "La Sidra de Papel", de Fernando Paredano. Continuará con el Concurso de Sidra Casera de Villaviciosa (30 de agosto), la Fiesta de la Sidra (5 de septiembre), el Concurso Regional de Sidra Natural (14 de septiembre) y el Concurso de Escanciadores (15 de septiembre), ambos dentro de las Fiestas del Portal. La programación seguirá con la inauguración del Salón Internacional de les Sidres de Gala (24 de septiembre), el Concurso Regional de Sidra Casera "Memorial Mundo Collada" (18 de octubre) y concluirá el 21 de octubre, con la celebración del Día Internacional de la Manzana.

Además de esta programación, el Ayuntamiento recordó la oferta permanente de sidroturismo existente en el concejo, integrada en el Club de Producto Sidroturismo, con visitas y experiencias organizadas por empresas como El Gaitero, Castañón, Cortina y Finca Faces.

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La actividad forma parte del programa organizado por el Ayuntamiento en su stand de la FIDMA, que continuará durante los próximos días con nuevas presentaciones de asociaciones y entidades del concejo y culminará el 13 de agosto con el Día de Villaviciosa, dedicado este año al centenario del fallecimiento del médico maliayés José Pando y Valle.