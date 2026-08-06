La Ruta Imperial Carlos V Tazones-Villaviciosa llega a su edición número 42 y adelanta su hora de salida para evitar el calor

La edición número 42 de la Ruta Imperial Carlos V Tazones-Villaviciosa, una de las citas deportivas de mayor tradición en el concejo, se celebrará el próximo 30 de agosto en el marco de la recreación histórica del desembarco de Carlos V en España y llega con novedades. Este 2026, el Club Atletismo Villaviciosa-El Gaitero ha adelantado la hora de salida a las 10.00 debido a las peticiones de los corredores para evitar los momentos del día con más calor. Así lo avanzaron los responsables del evento este jueves, en la sede de El Gaitero, principal patrocinador de la prueba, que es la segunda más antigua de Asturias en asfalto.

"El que esté acostumbrado a venir a las once de la mañana, este año tiene que venir a las diez porque con la cuestión del calor la gente nos protestaba por la temperatura; la carrera va a ser una hora antes y desde aquí llamamos a todos los atletas que tengan capacidad para hacer la carrera a venir", señaló Manolo Villazón, organizador, quien dio cuenta del programa para la presente edición junto al presidente del club de atletismo, Erik Ardura, la directora comercial y de marketing del Grupo El Gaitero, María Cardín, y el concejal de Deportes, José Antonio Fernández.

La prueba, aunque es de corte popular, es un itinerario para corredores expertos debido a la complejidad técnica que presenta, precisó Villazón. "Tiene sus dificultades, el que la conoce sabe que tiene que salir de Tazones, subir La Atalaya y bajar, son 11 kilómetros que son bastante duros. Aunque es accesible a todo el mundo, tiene unas condiciones que la complican", señaló. En este tramo, los deportistas guardan fuerzas de cara apretar el ritmo cuando llegan a la zona del Puntal.

La organización espera una gran participación, rondando los números de ediciones anteriores, en torno a 300 atletas. Entre ellos estarán los ganadores de 2025, Alejandro Onís y Mariam Benkert.

Los atletas interesados en participar pueden realizar su inscripción a través de la página web www.empa-t.com hasta el 25 de agosto. De hecho, Onís acudirá para batir el récord de la carrera, apuntó Villazón, del que de momento es titular Iván Hierro, con sus 35 minutos y 15 segundos desde 2009. El femenino lo ostenta Paula González, con 42 minutos y 29 segundos desde 2023.

Homenaje

Además, este año habrá un homenaje especial, durante la entrega de premios, para distinguir a Pablo Fernández Solares. "Es el atleta que más victorias aglutina en esta prueba y se trata de un reconocimiento a su destacada trayectoria y a su vinculación con esta carrera", comentó Villazón.

La prueba cuenta con el apoyo de diversas empresas patrocinadoras, encabezadas por el Grupo El Gaitero, así como el Ayuntamiento de Villaviciosa.

"Vamos a seguir apoyando e impulsando el deporte, ayudando a estos clubes, a esta gente que se deja la vida en este tipo de organizaciones. Es difícil, lleva mucha logística, sobre todo cuando hay cambios en la estructura de la carrera, como es este año, por eso es importante apoyarles en todo momento, para nosotros es un honor", destacó el edil de Deportes, José Antonio Fernández.

También la responsable del Grupo El Gaitero, María Cardín, afirmó que su apoyo a esta carrera es un honor y "estamos encantados de seguir colaborando", dijo.

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La carrera es uno de los actos previstos en los actos de la recreación histórica del desembarco de Carlos V en Tazones en su llegada a España, cuyo programa se presenta este viernes en el stand del Ayuntamiento de Villaviciosa en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), en Gijón. La organización espera registrar una amplia participación en esta prueba que año tras año continúa consolidándose como uno de los grandes referentes del atletismo popular asturiano.