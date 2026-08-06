La sociedad maliayesa alerta de la preocupante situación de la ría: "Hay que poner el foco en los porreos"

El colectivo Protejamos Nuestra Ría presentará este jueves en el marco de la jornada «La ría: el declive silencioso» una serie de vídeos en los que científicos, naturalistas, ganaderos, vecinos, empresarios y representantes del movimiento asociativo ofrecen su visión sobre la evolución del estuario maliayés y, especialmente, sobre el papel de los porreos y los problemas que afectan a estos terrenos ganados al mar. Las voces reunidas dibujan un diagnóstico prácticamente unánime: el deterioro de los porreos se ha convertido en el principal motivo de preocupación sobre el presente y el futuro del valioso espacio natural de Villaviciosa. Desde perspectivas científicas, agrarias, empresariales, vecinales y culturales, los participantes coinciden en reclamar una mayor atención a estos terrenos ganados al mar y advierten de que su transformación está teniendo consecuencias negativas sobre el conjunto de la ría.

Ese diagnóstico se refleja en las intervenciones del naturalista y ornitólogo Gonzalo Gil Madrazo, que alerta de la desaparición de poblaciones de especies amenazadas tras la inundación de algunos porreos; del cronista oficial de Villaviciosa, Miguel González Pereda, que considera que la situación del estuario "es mala y va empeorando", lamentando la complejidad administrativa que rodea su gestión, y del director de Valle, Ballina y Fernández, Ricardo Cabeza, que asegura que en los porreos se registran inundaciones que nunca antes se habían producido y defiende recuperar la situación anterior.

Inundaciones

La experiencia de quienes viven y trabajan en estos terrenos ocupa también un lugar destacado en la proyección. Vicente Campa, agricultor y ganadero del porreo de Muslera, expresa su pesar por la inundación de este espacio y atribuye la responsabilidad a las decisiones adoptadas sobre el mismo. Héctor García Loredo, ganadero del porreo de Sebrayo, reclama una mayor atención del Principado y de Costas a la reserva natural, mientras que Francisco Llera, Francisco Martínez y Ángel Álvarez, del porreo de Villaverde, señalan a los jabalíes y a Costas como los principales problemas que condicionan su actividad.

Entre los testimonios figura también la visión de vecinos como María Luz Caveda y José Luis Fernández, residentes en El Salín, que aseguran percibir un aumento progresivo del nivel de las mareas y lamentan la desaparición de humedales que servían de alimento a las aves. En la misma línea, Manuel Amandi, de Los Faroles, afirma que las mareas superiores a 21 pies inundan su vivienda desde la desaparición del porreo de Muslera. El presidente de Cubera, Ángel Valle, defiende la recuperación de los porreos inundados para evitar la pérdida de dos siglos de historia de Villaviciosa, mientras que Fernando Alonso, de Protejamos Nuestra Ría, considera que durante años se ha ignorado el valor de estos espacios y reclama situarlos en el centro del debate sobre el futuro del estuario.

Programa

La jornada comenzará a las 19.30 horas en el Teatro Riera y será presentada por Laura Bermejo de la Flor, productora del programa Hora 25 de la Cadena SER, y por el periodista de El País Daniel Arribas Escandón. A continuación, el doctor en Biología por la Universidad de Oviedo Carlos Nores Quesada ofrecerá la conferencia «Una breve historia de los porreos de Villaviciosa», en la que repasará el origen y la evolución de estos terrenos y su importancia en la configuración histórica del estuario.

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El acto concluirá con la intervención de Ignacio Alonso L. Iñarra, de Protejamos Nuestra Ría, quien expondrá un balance sobre la situación actual del estuario. Así, abordará cuestiones como la gestión de la reserva natural parcial, el funcionamiento del foro de participación, la calidad de las aguas, la contaminación que afecta a los moluscos, los vertidos procedentes del túnel de la autopista, el estado de varios porreos, la senda de El Puntal o las alegaciones presentadas al nuevo Plan General de Ordenación.