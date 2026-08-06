Villaviciosa cierra al tránsito la pasarela y puente entre Misiegu y el arenal de Rodiles por motivos de seguridad

Medida drástica en Villaviciosa, donde el alcalde, Alejandro Vega, ha dictado una resolución por la que se ordena "clausurar el uso del tramo de pasarela y puente" construidos por la Demarcación de Costas entre Misiegu/Miami y el arenal de Rodiles. Lo hace por motivos de seguridad, ateniéndose al informe técnico conjunto del arquitecto y del ingeniero civil del Ayuntamiento, y ha ordenado a los servicios municipales la colocación de la señalización informativa correspondiente. El regidor ya había advertido hace tiempo de que tomaría esta decisión si no se adoptaban por parte de la Administración competente de Costas las actuaciones necesarias para evitar riesgos en la zona a los usuarios.

Aunque el Ayuntamiento ha venido realizando labores de mantenimiento ordinario, "no son suficientes para garantizar el uso en seguridad de la citada infraestructura que requiere, como venimos reiterando, de una reforma integral y en muchos casos de sustitución", explicaba ya el gobierno municipal en los sucesivos escritos que remitió a Demarcación de Costas del Estado y a la Delegación del Gobierno en Asturias.

El deterioro de la estructuras se debe a "haber agotado hace años ya su vida útil, máxime considerando que se utilizaron maderas en exposición a la intemperie y el ambiente marino". Además, no cumplirían ya con las actuales "normativas actuales de accesibilidad y seguridad".

La resolución del Alcalde se ha comunicado "a la Administración del Estado y del Principado, cada una en el ámbito competencial correspondiente, ordenando la publicación y divulgación de la presente para general conocimiento”. Asimismo, se requiere al Principado "para que cese cualquier tipo de difusión de la ruta PR AS-231, senda incluida como tal dentro de la Reserva Natural de la Ría de Villaviciosa". Se ordena igualmente "dar traslado a los servicios municipales correspondientes para cumplimiento y al servicio de socorrismo de la playa de Rodiles para conocimiento”.

El pasado 27 de mayo, responsables y técnicos municipales (el arquitecto jefe y el ingeniero de caminos) visitaron el lugar, pero no asistió ningún representante de la Demarcación de Costas, pese a que se les había trasladado la convocatoria. Según recuerda el Ayuntamiento, el 29 de mayo, Demarcación remitió escrito "por el que se declina ejecutar la reparación de la infraestructura indicada", señalando que actuaciones de tal naturaleza, que exceden "el ámbito propio de las actuaciones de mera conservación o reparación puntual", requieren una "tramitación integral de un proyecto de obras conforme a la normativa aplicable".

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Demarcación también reclamaba al Ayuntamiento "que proceda a adoptar las medidas que estime oportunas para garantizar la seguridad de las personas usuarias de las referidas infraestructuras”. El cierre es la actuación que ha determinado el Ayuntamiento de Villaviciosa tras así aconsejarlo también sus propios técnicos. Desde el Ayuntamiento se explicó, por otra parte, que Demarcación indicó en junio pasado que se habían dado instrucciones para la redacción de un proyecto de adecuación de estos accesos a las playas de Rodiles y El Puntal.