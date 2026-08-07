Clamor ciudadano por la preservación de la ría de Villaviciosa: "Está mal y va empeorando"

El deterioro de los porreos y la lucha para su conservación fueron protagonistas del acto celebrado en el teatro Riera de Villaciosa y que llevó por título "La ría: el declive silencioso". Organizado por el colectivo "Protejamos Nuestra Ría", contó con numerosa asistencia y quedó patente el apoyo a la causa a través de varios vídeos en los que personalidades de la sociedad maliayesa y expertos enviaron un mensaje en favor de la preservación de esta gran riqueza natural del municipio.

"Nuestro objetivo son los porreos, vamos a intentar recuperar el porreo de La Espuncia, pegado a la zona de El Gaitero, para unirlo con parte del siguiente. Para eso hemos presentado una alegación al Plan General de Ordenación. Y también el de Muslera, donde hemos pedido que se retirasen unos árboles monstruosos que había pegados a la carretera, que ya los quitaron porque caían a la vía y eran un peligro", señaló Ignacio Alonso L. Iñarra, del colectivo promotor.

La jornada celebrada este jueves en el Riera comenzó con la charla "Una breve historia de los porreos de Villaviciosa", que impartió el doctor en Biología Carlos Nores Quesada. El científico hizo un repaso por la historia y cambios que ha sufrido la ría de Villaviciosa a lo largo de los siglos, conocida como ría de Linares en la Edad Moderna. Además, Nores situó el inicio del deterioro de los porreos en la década de los 90 del siglo XX "por falta de mantenimiento de las cárcovas y canales de drenaje".

Nores afirmó que la construcción de la Autovía del Cantábrico y el túnel que sortea la ría alteró las aguas freáticas produciendo en ella un gran impacto. Asimismo situó en 2006 la entrada de agua marina en los porreos, que rompen finalmente en 2010. El último suceso, dijo, se produjo en febrero de 2024.

Además, el biólogo puso el foco de atención en la directiva marco de agua de la Unión Europea aprobada en el año 2000, en la que se propone la reversión de los estuarios a su estado original. "Esto dificulta mucho la recuperación de los porreos destapados o deteriorados y habría que mantener y estabilizar los que se conservan", apuntó el experto, queue recibió un gran aplauso del público.

Público presente en el acto. / Sara Arias

Acto seguido, se proyectaron varios vídeos de personas vinculadas a la ría desde perspectivas científicas, agrarias, empresariales, vecinales y culturales. Todos ellos reclaman una mayor atención a estos terrenos ganados al mar y advierten de que su transformación está teniendo consecuencias negativas sobre el conjunto de la ría.

Apoyo vecinal

El primero fue el naturalista y ornitólogo Gonzalo Gil Madrazo, quien alerta de la desaparición de poblaciones de especies amenazadas, como los anfibios, tras la inundación de algunos porreos. También el cronista oficial de Villaviciosa, Miguel González Pereda, indicó que la situación del estuario "es mala y va empeorando". Y el director de Valle, Ballina y Fernández, Ricardo Cabeza, alertó sobre las inundaciones que se están produciendo en los porreos, como nunca antes se había visto.

También protagonizan los vídeos los ganaderos y vecinos de la zona como Vicente Campa, Héctor García Loredo, Francisco Llera, Francisco Martínez y Ángel Álvarez. Así como María Luz Caveda y José Luis Fernández, residentes en El Salín, quienes lamentan la desaparición de humedales que servían de alimento a las aves. En la misma línea, Manuel Amandi, de Los Faroles, afirmó que las mareas superiores a 21 pies inundan su vivienda desde la desaparición del porreo de Muslera.

No faltaron en los vídeos proyectados el presidente de Cubera, Ángel Valle, quien defiende la recuperación de los porreos inundados para evitar la pérdida de dos siglos de historia de Villaviciosa, y Fernando Alonso, de Protejamos Nuestra Ría, quien destacó como se ha ignorado el valor de estos espacios en las últimas décadas.

Noticias relacionadas

El acto finalizó con la intervención de Ignacio Alonso L. Iñarra, quien dio cuenta de las últimas medidas impulsadas por el colectivo Protejamos Nuestra Ría, tales como las alegaciones al Plan General de Villaviciosa para la recuperación de los porreos de La Espuncia y Muslera. También avanzó que la agrupación solicitará un nuevo Centro de Interpretación de la Ría.