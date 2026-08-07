Romería y Festival del Corderu a la Estaca en Fuentes, que celebró San Salvador con la réplica de su famosa cruz votiva

La parroquia de Fuentes, en Villaviciosa, celebró las fiestas de San Salvador, cita ya consolidada del verano festivo del concejo, que volvió a reunir a numerosos vecinos y visitantes en torno a la tradición y el ambiente típico de las romerías asturianas. La jornada comenzó con la misa solemne a las 19.00 horas en honor a su patrón, oficiada por el párroco Carlos Capellán, que está a punto de cumplir cincuenta años al frente de esta parroquia.

En el templo se contó un año más con la presencia de la réplica de la Cruz de Fuentes, que desde 1995 es trasladada a la iglesia de San Salvador para acompañar a los feligreses en esta celebración. Las celebraciones continuaron con el XLIII Festival del Corderu a la Estaca, uno de los actos emblemáticos del festejo.

Desde la asociación organizadora, Ramón Berros y Merche Sariego recordaron el origen del festival, nacido en agosto de 1981 gracias a un pequeño grupo de jóvenes de la parroquia. Según explican, "el festival surgió cuando unos cuantos vecinos decidimos asar unos corderos en el campo de la iglesia para celebrar San Salvador el 6 de agosto, con el objetivo de pasar un buen día de fiesta juntos, charlar, compartir y disfrutar", aseguran. La jornada estuvo animada por la música del grupo Los Gascones.

Desde la organización destacaron el valor de una fiesta que sigue uniendo tradición, memoria y convivencia: «Esta romería trata de mantener vivo el esfuerzo, la ilusión y el espíritu de quienes la iniciaron y dejaron una huella imposible de olvidar. La celebración, la convivencia familiar y el disfrute compartido son el mejor homenaje que podemos hacer a quienes estuvieron desde el principio, a los que la mantuvieron viva durante tantos años y a quienes ya no están. Hay que seguir trabajando con orgullo por nuestro pequeño pueblo».

Una vez más, los vecinos de Fuentes volvieron a demostrar el profundo arraigo de un festejo que ha sabido conservar su identidad, sus tradiciones y su esencia con el paso de los años.