Villaviciosa incorpora el sistema de reservas por radio taxi para mejorar el servicio en el municipio

Villaviciosa incorpora la gestión de llamadas y reservas por radio-taxi. Así lo anunció este viernes el alcalde, Alejandro Vega, tras suscribir con Isaac Menéndez, presidente de Radio Taxi Gijón Sociedad Cooperativa Asturiana, un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad para implantar el sistema. El regidor, representantes de este colectivo y también del de taxistas de la parada maliayesa oficializaron la iniciativa este mañana, haciéndose también una foto de familia.

El colectivo de taxis de la parada de la capital había formalizado previamente un acuerdo con Radio Taxi Gijón Sociedad Cooperativa Asturiana, con lo que "esta es actualmente la única cooperativa del sector con capacidad de gestión en el ámbito municipal de Villaviciosa", destacan desde el Ayuntamiento.

El servicio supondrá el uso de centrales telefónicas, aplicaciones y software de localización GPS para asignar de forma automática o manual la petición al coche que se encuentre más cercano al lugar donde se registra la solicitud.

Se prestará 24 horas todos los días del año y para realizar la gestión de las llamadas y su adjudicación a los vehículos, Radio Taxi Gijón contará con la colaboración de Interfacom como gestión de flotas. También se podrán recepcionar mediante este sistema los servicios que se reciban por medio de la App Pidetaxi, así como los que entren por medio de la App del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA).

La implantación de este servicio era un compromiso expresado por el gobierno municipal "ante la necesidad de mejorar el servicio de taxi para los ciudadanos, dada su importancia para la actividad diaria, la económica del concejo y la de los visitantes".

Según explican desde el Consistorio, para hacer realidad esta iniciativa, "se ha venido implantando una serie de medidas financiadas con cargo a los presupuestos municipales", con un coste de algo más de diez mil euros.

Por otro lado, el colectivo de taxis de la parada de Villaviciosa informó de que "debido a los trabajos de mejora y modernización del sistema de atención a telefónica del servicio, la línea habitual permanecerá temporalmente fuera de servicio durante los próximos días".

Los taxistas lamentan las molestias que esta interrupción temporal pueda ocasionar e indican que se dará cuenta "oportunamente de la fecha de restablecimiento de la línea telefónica y de la entrada en funcionamiento del nuevo sistema". El teléfono de contacto seguirá siendo el 985 89 06 03.

"Estamos convencidos de que estas mejoras supondrán un importe avance en la calidad del servicio", destacaron desde el colectivo del texi maliayés, que agradeció la implicación del Ayuntamiento en la actuación.

Por otro lado, el Alcalde, Alejandro Vega Riego, manifestó que esta nueva medida “supondrá importantes mejoras destinadas a ofrecer un servicio más eficiente, accesible y de mayor calidad para todos los usuarios”.

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Entre otras medidas, señaló que habrá una mejor gestión y asignación de los servicios con el sistema radio-taxi, además de atención con personal especializado todos los días del año. Se reducirán los tiempos de espera, "ofreciendo una respuesta más rápida a las solicitudes" y, entre otras cosas, aumenta "la seguridad por el sistema de geolocalización de los vehículos", indicó Vega.