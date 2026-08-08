Las recreaciones del Desembarco de Carlos V se celebrarán los días 29 y 30 de agosto: "Serán dos días de historia viva en Tazones y Villaviciosa"

El puerto de Tazones fue escenario en 1517 de la llegada del emperador Carlos V. Ese hecho se recuerda cada año en Villaviciosa con una recreación histórica del desembarco y un programa de actividades que se presentaron este viernes en el stand del municipio en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón. La celebración será los días 29 y 30 de agosto en un evento que está declarado Fiesta de Interés Turístico del Principado.

Serán dos días "de historia viva con mercado, música, cetrería, esgrima y más de cien figurantes para conmemorar el Desembarco", explicaron los participantes en el acto de presentación, que estuvo a cargo de Cristina Carneado, presidenta de la Asociación Cultural Primer Desembarco y de José Antonio Fernández, concejal de Festejos de Villaviciosa. Estuvieron acompañados por Yeray Morís y Cristina Fernández, que actuarán como Carlos V y Leonor en la recreación.

Los actos organizados para el sábado 29 de agosto prevén música y visitas temáticas pot Tazones desde las 12.30 horas. A las 17.30 hay previsto un espectáculo de cetrería y a las 19.30 comenzará la recreación histórica, con el recibimiento por parte de las autoridades y el desfile por la localidad.

A lo largo de la jornada hay asimismo previstos talleres de artes de pesca, rederas, azabache o cestería, además de propuestas infantiles y bailes en corro de hidalgos montañeses con la Asociación cultural El Palenque, de Laredo. En las avtividades del día estarán presentes la Asociación Aguilarense Carlos I, de Aguilar de Campoo, la Asociación Vecinal Pedro Menéndez, de Avilés, las Costureras reales, de Medina del Campo y la Asociación Comandefe, de Pimiango.

El día 29 hay también diversas actividades en Villaviciosa capital, entre ellas, en la plaza Caveda y Nava, que celebra en horario de 11.30 a 21.00 el Mercáu del Desembarco y en horario de mañana y tarde habrá juegos de madera para los más pequeños.

Mientras, el domingo, 30 de agosto, desde las 10.00 de la mañana se desarrollará la la carrera Ruta Imperial Carlos I Tazones-Villaviciosa, y seguirán en la plaza Caveda y Nava el mercáu, la animación musical, los juegos y la muestra de cetería.

Habrá asimismo desde las 11.30 visitas teatralizadas a la Casa de los Hevia, talleres y escenas de época con "El palenque de Laredo", exhibiciones de esgrima y otras propuestas a la espera del "Desfile del Desembarco, audiencia del rey y clausura", que arrancará a las 19.00 horas.

Saldrá de la Casa de los Hevia e irá por la calle del Agua, la iglesia de La Oliva, calle Sol, Plaza Carlos I y concluirá en la plaza de la Poesía.

Las actividades del conjunto del programa se dirigen a todos los públicos, "desde el familiar, a los más fieles seguidores de recreaciones históricas", subrayaron en la presentación de los actos.

"El Desembarco constituye eje fundamental de la apuesta municipal por un evento cultural y de promoción de primer orden, que no se limita al verano, impulsado como parte de la red de las Rutas europeas de Carlos V, y reconocido como Itinerario Cultural por el Consejo de Europa", destacan desde el Ayuntamiento.

El gobierno municipal incide en que en esta apuesta "se sitúa la renovada estancia de Carlos V en la Casa de los Hevia, con un exposición que apuesta por la accesibilidad y el empleo de nuevas tecnologías". La sala está presidida por una maqueta del navío Engelen, barco-trono en el "que el joven príncipe Carlos llegó a nuestra costa, hace más de 500 años".

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Asimismo, este año, la Casa de los Hevia incorpora la exposición temporal “Mary4all. El sueño de una princesa del Renacimiento”. La muestra destaca "el papel político, diplomático y artístico de una figura clave del siglo XVI: María de Hungría, hermana del emperador Carlos V y gobernadora de los Países Bajos". "Se trata de un proyecto de cooperación europea que reúne a los sectores académico, museístico y artístico para innovar en la comunicación digital de contenidos históricos", concluyen los responsables municipales.