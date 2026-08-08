Ruth Rosique y Susana Lastra emocionan en Valdediós: lleno absoluto en la iglesia de Santa María para el tercer concierto del XV Ciclo de Órgano de Villaviciosa

Con un lleno absoluto en la iglesia de Santa María de Valdediós tuvo lugar este viernes el tercer concierto del XV Ciclo de Órgano de Villaviciosa, organizado por la Fundación José Cardín Fernández, con la actuación del dúo de canto y órgano formado por la soprano andaluza Ruth Rosique y la organista asturiana Susana Lastra.

El programa hizo un recorrido por la música desde el siglo XVII al XX. Pudieron disfrutar de grandes obras del Barroco musical, de compositores como Haendel, Pergolesi o Bach/Gounod, así como figuras imprescindibles del siglo XIX como Franck, Fanny Mendelssohn o Fauré, sin olvidarnos del siglo XX con la figura de Manuel de Falla, uno de los compositores españoles más importantes de todos los tiempos, cumpliéndose este año el 150 aniversario de su nacimiento.

Rosique desplegó una línea de canto bellísima, con gran amplitud de registro derrochando musicalidad. Lastra hizo uso de continuos contrastes dinámicos, un cuidado fraseo y una variada registración, con la que se pudo mostrar toda la paleta de colores del órgano.

El dúo supo hacer vibrar al público con un programa intimista, haciendo alarde de una gran compenetración y complicidad, potenciada por la maravillosa acústica de la iglesia de Valdediós.

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La clausura del ciclo tendrá lugar el próximo viernes 14 de agosto con la organista japonesa Izumi Kand.