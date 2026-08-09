Bartolomé Mayor, Paula García y David Roldán brillan en los Atardeceres Musicales de Villaviciosa

La XXVIII edición de los Atardeceres Musicales de Villaviciosa, organizada por la Asociación Círculo Cultural de Valdediós, continúa cosechando un gran éxito de público en todos los conciertos en el Teatro Riera. Bajo el lema "Mark the Music", el ciclo está logrando registrar lleno en cada recital.

El cuarto concierto del programa tuvo lugar bajo el título “Cuerda, madera y metal” y contó como intérpretes a Bartolomé Mayor (fagot), Paula García (flauta) y David Roldán (viola). Ofrecieron un variado repertorio con obras de Georg Philipp Telemann, Franz Anton Hoffmeister, François Devienne, Ernst Krenek y Malcolm Arnold, que fueron seguidas con gran interés por el público asistente, que reconoció la excelencia en las interpretaciones de los músicos con ovaciones.

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El ciclo concluirá el próximo sábado 22 de agosto con el concierto “El cello” a cargo del violonchelista Adolfo Gutiérrez Arenas. Las obras que interpretará serán de Bach, Britten, Alexander Tcherepnin y Mark O’Connor. Con comienzo a las 20.00 horas, el concierto será con entrada gratuita desde una hora antes, hasta completar el aforo.