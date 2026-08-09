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San Mamés emociona en Argüero, que celebró procesión y tiene nueva "Paisana del año" en la parroquia

Carmen García, “Carmina”, de 85 años. reconocida por su trayectoria de compromiso con en el pueblo

Un momento de la procesión.

Un momento de la procesión. / R. V. A.

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Vicente Alonso

Villaviciosa

La parroquia de Argüeru, en Villaviciosa, vivió ayer el día grande de sus fiestas patronales en honor a San Mamés con gran participación vecinal. La procesión fue protagonista de la jornada, y partió del campo de fútbol con ramos, gaita y tambor hasta llegar a la carpa de la celebración, donde tuvo lugar la misa solemne.

Tras el oficio religioso no faltó la tradicional rifa de los ramos. Por la tarde se celebró el Memorial Ordieres-Valdés, con un torneo de fútbol entre el Argüero CF, Quintueles y Atlético Camocha. La competición sirvió de antesala a una de las verbenas más esperadas del verano maliayés, con las orquestas Charleston Big Band y Cinema.

La localidad maliayesa cuenta con un programa festivo de cinco días y uno de los momentos más emotivos de las celebraciones fue el nombramiento de Carmen García, “Carmina”, de 85 años y vecina del barrio de Argüerín, como Paisana del añu 2026 de la parroquia.

El homenaje, promovido por el la Asociación de Vecinos de Argüeru, quiso reconocer la trayectoria y el compromiso de esta mujer con la vida del pueblo y su familia. «Es un reconocimiento con el cariño de todos los vecinos por los años de Carmina vividos en Argüeru", destacaron desde el colectivo.

Queremos reconocerle una vida de esfuerzos y de lucha para sacar adelante a una numerosa y querida familia en nuestra parroquia. Carmina, te queremos mucho», dijo en voz alta Javier Ibaseta, presidente de la asociación, quien hizo entrega a la homenajeada de un ramo de flores, diploma conmemorativo y un pin. También el alcalde Alejandro Vega la felicitó y le entregó un escudo en cerámica del Ayuntamiento de Villaviciosa. Carmina, “emocionada y muy agradecida”, estuvo acompañada en el acto de toda su familia.

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Carmina, con sus nietos.

Carmina, con sus nietos. / V. A.

Hoy, domingo, los vecinos celebran el Día del Pueblu, con misa de difuntos a las 13.00 horas y sesión vermú. La programación incluye además la II Concentración de Coches Clásicos San Mamés, y desde las 19.30 horas está prevista la llegada de los romeros a la tradicional merienda campestre. El cierre de fiesta correrá a cargo del Grupo Costa Norte.

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