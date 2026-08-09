San Mamés emociona en Argüero, que celebró procesión y tiene nueva "Paisana del año" en la parroquia

La parroquia de Argüeru, en Villaviciosa, vivió ayer el día grande de sus fiestas patronales en honor a San Mamés con gran participación vecinal. La procesión fue protagonista de la jornada, y partió del campo de fútbol con ramos, gaita y tambor hasta llegar a la carpa de la celebración, donde tuvo lugar la misa solemne.

Tras el oficio religioso no faltó la tradicional rifa de los ramos. Por la tarde se celebró el Memorial Ordieres-Valdés, con un torneo de fútbol entre el Argüero CF, Quintueles y Atlético Camocha. La competición sirvió de antesala a una de las verbenas más esperadas del verano maliayés, con las orquestas Charleston Big Band y Cinema.

La localidad maliayesa cuenta con un programa festivo de cinco días y uno de los momentos más emotivos de las celebraciones fue el nombramiento de Carmen García, “Carmina”, de 85 años y vecina del barrio de Argüerín, como Paisana del añu 2026 de la parroquia.

El homenaje, promovido por el la Asociación de Vecinos de Argüeru, quiso reconocer la trayectoria y el compromiso de esta mujer con la vida del pueblo y su familia. «Es un reconocimiento con el cariño de todos los vecinos por los años de Carmina vividos en Argüeru", destacaron desde el colectivo.

Queremos reconocerle una vida de esfuerzos y de lucha para sacar adelante a una numerosa y querida familia en nuestra parroquia. Carmina, te queremos mucho», dijo en voz alta Javier Ibaseta, presidente de la asociación, quien hizo entrega a la homenajeada de un ramo de flores, diploma conmemorativo y un pin. También el alcalde Alejandro Vega la felicitó y le entregó un escudo en cerámica del Ayuntamiento de Villaviciosa. Carmina, “emocionada y muy agradecida”, estuvo acompañada en el acto de toda su familia.

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Carmina, con sus nietos. / V. A.

Hoy, domingo, los vecinos celebran el Día del Pueblu, con misa de difuntos a las 13.00 horas y sesión vermú. La programación incluye además la II Concentración de Coches Clásicos San Mamés, y desde las 19.30 horas está prevista la llegada de los romeros a la tradicional merienda campestre. El cierre de fiesta correrá a cargo del Grupo Costa Norte.