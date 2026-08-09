Sesión para los aficionados a la filatelia bajo el hórreo junto a la Casa de los Hevia
Villaviciosa acoge hasta el día 16 la muestra "La atención sanitaria en el correo postal"
Una veintena de vecinos se reunieron bajo el hórreo instalado junto a la Casa de los Hevia, en Villaviciosa, para disfrutar de la charla de Andrés García Pascual, miembro de número de la Real Académica Hispánica de Filatelia y uno de los divulgadores más reconocidos en este ámbito del coleccionismo.
Gallego, fundador de la revista filatélica "Porteo" hace 50 años y autor de medio centenar libros de investigación y divulgación histórica y filatélica, es uno de los coleccionistas que exponen en la muestra nacional de filatelia que, bajo el título "La atención sanitaria en el correo postal", ha organizado la asociación Cubera dentro de los actos homenaje al doctor villaviciosino José Pando y Valle en el centenario de su fallecimiento.
La segunda parte de la sesión estuvo dedicada a la visita guiada por la colección de Andrés García, que incluye desde cartas prefilatélicas desde 1800 hasta grabados de diferentes lazaretos, que eran los espacios de aislamiento obligatorio en el que se recogían los enfermos locales o las embarcaciones procedentes de lugares sospechosos de epidemia, a los que se les obligaba a pasar una cuarentena antes de tomar tierra.
Junto al material filatélico se incluyen también documentos oficiales de Sanidad Marítima, institución clave en la lucha contra las epidemias de la que fue director algunos años el propio doctor José Pando y Valle, origen de esta muestra que Cubera mantiene abierta hasta el próximo domingo día 16 de agosto en la Casa de los Hevia.
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