Tazones, representada en la conmemoración del paso de Carlos V por Pimiango
La localidad de Villaviciosa acudió un año más como invitada a la de Ribadedeva
La Asociación Cultural Primer Desembarco Carlos V de Tazones (Villaviciosa) participó en Pimiango (Ribadedeva), en los actos conmemorativos del paso de Carlos V por la localidad en 1517. La celebración incluyó una recreación histórica muy cuidada, que recordó la llegada del príncipe Carlos, su hermana Leonor y la comitiva imperial, todo con ambientación de época. El público pudo seguir un gran desfile por las calles y plazas, donde se representaron escenas y danzas.
La presidenta del colectivo maliayés, Cristina Carneado, vestida con indumentaria histórica, fue la encargada de representar a Tazones y Villaviciosa en esta cita cultural.
Carneado se mostró muy satisfecha por participar en los actos centrales de la recreación, este sábado. Recordó que Tazones acude como invitada desde 2015, año en que Pimiango comenzó a rememorar el paso de Carlos V por Ribadedeva tras su desembarco en Tazones.
«Además, estamos hermanados desde 2017», señaló Carneado, que destacó el esfuerzo de los vecinos y el trabajo de la Asociación Comandefe Pimiango, junto con el Ayuntamiento de Ribadedeva, para vestir de historia y tradición la localidad.
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