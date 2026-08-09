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Villaviciosa organiza una marcha al Monte Cubera para ver el eclipse, que contará con el científico Pablo Cayado como guía de la ruta y de la observación

La iniciativa municipal cuenta con la colaboración de varios colectivos maliayeses

Vista desde el Monte Cubera, punto desde el que se podrá ver el eclipse en Villaviciosa.

Vista desde el Monte Cubera, punto desde el que se podrá ver el eclipse en Villaviciosa. / A. V.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Villaviciosa

Nueva opción para ver el eclipse de este próximo 12 de agosto: el Ayuntamiento participa en la organización de una propuesta para disfrutarlo desde uno de sus lugares más emblemáticos de Villaviciosa, el Monte Cubera.

Habrá una marcha con salida a las 17.45 desde la plaza del Consistorio. Se ascenderá por Montotu, realizando una primera parada de reagrupamiento, descanso y charla junto a la capilla de este núcleo. Las explicaciones durante el recorrido y la observación correrán a cargo del profesor e investigador Pablo Cayado Llosa, de la Asociación Villaviciosa ConCiencia.

Para acudir no es necesaria inscripción, pero sí será obligatorio aceptar las normas para participar, siguiendo las indicaciones de la organización.

La actividad está organizada por Ayuntamiento de Villaviciosa, con la colaboración de la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa (Cubera), la Asociación Villaviciosa ConCiencia y el Grupo de montaña Llama-Ello, y se realizará bajo las indicaciones de Policía Local y Protección Civil. El regreso se realizará por la misma ruta, tras finalizar el eclipse.

La participación en la actividad implica la aceptación de las normas y las indicaciones de la organización, así como las instrucciones de Policía Local, Protección Civil y los voluntarios que forman parte del operativo, conforme a los protocolos y normas especiales establecidas con motivo del fenómeno del eclipse, incide el Ayuntamiento.

Dadas las características de la ruta, considerando su pendiente, «será necesario acudir con la preparación, calzado e indumentaria adecuadas, debiendo abstenerse de participar las personas que no estén en condiciones de realizar la ruta». El recorrido total es de casi 3 kilómetros.

Villaviciosa cuenta con otros actos para el 12 de agosto, como la iniciativa que forma parte del programa del Festival de la Ría Enrique Correa, que este año ha bautizado uno de los conciertos, el de Misiegu, como «Eclipse».

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La que fuera cita fundacional del Festival la Ría hace coincidir su concierto de este año con el eclipse. Para ello, adelanta su horario, a partir de las 18.30 horas, para «disfrutar no solo de la música, sino del propio sonido de la naturaleza bajo el influjo del eclipse, todo ello en un enclave excepcional», destaca el Ayuntamiento.

Cartel promocional de la actividad.

Cartel promocional de la actividad. / A. V.

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