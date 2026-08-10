El Festival de la Ría "Enrique Correa", que cumple 15 años, comienza este lunes en el teatro Riera de Villaviciosa

El Festival de la Ría "Enrique Correa", que cumple 15 años, comienza este lunes en el teatro Riera. Se prolongará con sesiones diarias hasta el próximo 15 de agosto y en esta ocasión con una destacada, la del día 12, fecha del eclipse, y en la que se celebrará el "concierto sobre la hierba de Misiegu", para disfrutar de este gran evento astronómico en un entorno espectacular y con la música también como protagonista de una jornada histórica.

El recital junto a la ría del día 12 será a las 18.30, previo al eclipse, mientras que el resto de conciertos, el 10, 14 y 15 de agosto serán a las 20.00 horas, tal y como se detalló durante la presentación de este festival que es ya seña del verano cultural de Villaviciosa.

Durante el acto para dar a conocer el programa de la cita, la concejala de Cultura, Reyes Ugalde, y el director artístico del Festival, Luis Correa, estuvieron acompañados por José Miguel Beneyto, presidente de la Asociación Ateneo Obrero, entidad que acoge actividades de extensión del festival, y representantes de Cáritas Arciprestal de Villaviciosa, entidad destinataria de las entradas solidarias del teatro Riera.

El ciclo, que coordina el violonchelista Luis Correa, nació en 2011 con el "Concierto en Misiego", cita fundacional "que dio origen a quince años de Festival de la Ría", destacaron en la presentación.

El día 12, tal y como detalló Correa, se vivirá en Misiegu un “concierto histórico, que suma al programa musical una ubicación perfecta para el visionado completo del eclipse, dado que se sitúa dentro de la llamada franja de totalidad”.

"La música sonará hasta instantes antes del inicio, 'La muerte y la doncella' serán alegoría del sol y la luna, como podrán descubrir en el concierto, para dejar a continuación paso a los sonidos propios del eclipse”, describió Correa.

El cuarteto Villa-Misiego, con la colaboración de la compañía de danza Pasodos, iniciará a las 18.30 horas el concierto, con Mozart y Schubert en el programa.

Por su parte, Reyes Ugalde se refirió al nivel alcanzado por este festival musical, "por su calidad y localizaciones, conformando una oferta musical que cuenta con la plena adhesión y el patrocinio del Ayuntamiento de Villaviciosa, así como la complicidad del público" maliayés.

La cita inaugural del festival, este lunes, contará con el Trío Arriaga en un concierto de violín, violonchelo y piano dedicado a Franz Schubert. El viernes 14 el Cuarteto Mallorca ofrecerá un programa dedicado a autores contemporáneos: Howard Shoe (El señor de los anillos) y Hans Zimmer (Gladiator, El rey León). "Será una tarde de cine", señalaron los responsables del programa.

El sábado 15 Luis Correa ofrecerá el concierto “Bachster Keaton”, una creación que funde tres suites de Bach con la proyección de "El moderno Sherlock Holmes" (cine casi mudo).

Los conciertos en el Teatro Riera son a favor de Cáritas, con entradas solidarias de donativo a partir de 2 euros en la taquilla del teatro el mismo día, desde una hora antes del inicio del concierto, hasta completar aforo.

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En el caso del concierto de Misiegu, el donativo va destinado a la Asociación de Amigos del Festival en la misma entrada al espacio. Para llegar, saldrá un bus de la parada Ateneo (Calle Magdalena, 1) a las 17.30 horas, una hora antes del concierto, con regreso tras el eclipse, sobre las 20.45. Las plazas se asignarán por orden de llegada, hasta completarlas.