Alarma en Rodiles: aterriza en el arenal el helicóptero de Emergencias por un hombre arrastrado por la corriente

Alarma en la playa de Rodiles, una de las más concurridas en el verano asturiano. Los bañistas y paseantes se vieron sorprendidos en la tarde de este martes al irrumpir en el arenal un helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) por un aviso por un hombre que tenía dificultades en el agua.

Según la alerta, el bañista se estaba viendo arrastrado por una corriente y corría peligro. Es por eso que se activó a la aeronave del SEPA, que aterrizó junto a la desembocadura de la ría de Villaviciosa ante la mirada de centenares de usuarios de la playa.

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Por fortuna, los rescatadores del servicio asturiano de Emergencias aerotransportados no tuvieron que intervenir finalmente, puesto que el hombre pudo salir del mar sin mayores consecuencias y todo se quedó en un susto.