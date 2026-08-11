Feria de Artesanía y Agroalimentación de Villaviciosa y Semana del Comercio, cita en la capital del concejo hasta el 16 de agosto

La plaza José Caveda y Nava vuelve a acoger la tradicional Feria de Artesanía y Agroalimentación organizada por el Ayuntamiento de Villaviciosa, y que en esta edición tendrá record de participación de expositores, con más de 20 puestos.

La cita se celebrará entre el 12 y el 16 de agosto y acogerá a artesanos de toda Asturias, de cerámica, cuero, textil, azabache y joyería, lana, cosmética natural, madera o vidrio. En lo que respecta a los productos agroalimentarios estarán agricultores locales y de kilómetro cero, con quesos, miel, derivados de la savia de abedul, fresas, arándanos y otras piezas de la huerta.

Podrá visitarse en horario de 11.00 a 20.00 horas, excepto el domingo 16 que, cerrará a las 14.30 horas, y el miércoles 12, día del eclipse, por lo que acortará su horario y cerrará a las 18.30 horas.

Por otro lado, la Asociación de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi), organiza una nueva edición de la Semana del Comercio en la Calle, con una programación que incluye talleres, conciertos, degustaciones, actividades infantiles, distintas zonas de market, así como un desfile de moda infantil y femenina.

Se trata de un evento de referencia en el verano de Villaviciosa y está ya en marcha, hasta el 16 de agosto. Cuenta con una zona de exposición y venta de vehículos en la plaza del Ayuntamiento, y durante estos días hay pasacalles de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero. El aliciente también son los sorteos de cheques de 100 euros entre los clientes que realicen compras durante la semana.

La decoración vuelve a cobrar protagonismo en el casco antiguo, con vistosos elementos ornamentales como paraguas con los colores de la localidad en la calle del Agua, sombreros de paja y abanicos en Sol, farolillos en las plazas del Crucero y Caveda y Nava, además de tules en Valle, Ballina y Fernández.

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Más de una veintena de negocios participan en esta iniciativa. Además de las tiendas que expondrán sus propuestas en los aledaños de sus establecimientos, habrá una zona de venta común en la plaza Caveda y Nava, compartiendo espacio con la Feria de Artesanía y Agroalimentación.