La luna y el sol bailan sobre la ría de Villaviciosa escondidos entre las nubes: así se vivió el eclipse en Misiegu

El sol y la luna danzaron juntos sobre la ría de Villaviciosa ocultos por las nubes. El eclipse no se dejó ver en Misiegu, pero se sintió: la oscuridad fue cayendo sobre el estuario maliayés mientras la música de Mozart y Schubert acompañaba la tarde y los jóvenes bailarines Alma de Paor y Nil Alegría recreaban sobre el césped el encuentro de los dos astros. Varios cientos de personas se reunieron en el jardín de la Casa Rosa para asistir al XVI Concierto sobre la Hierba, una cita que este año llevó un título inevitable, «Eclipse», y que fue concebido alrededor del fenómeno astronómico.

El recital comenzó pasadas las seis y media de la tarde y fue avanzando con ritmo hacia el momento más esperado de la jornada. El Cuarteto Villa Misiego, integrado por Juan Luis Gallego, Sergio Castro, Rocío Gómez y Luis Correa, interpretó un divertimento de Mozart y dos obras de Schubert: el Quartettsatz y «La muerte y la doncella». Esta última fue el eje de una propuesta en la que música, danza y naturaleza se entrelazaron con el eclipse. Los bailarines de la compañía Pasodos, con coreografía de Laura Macías, trasladaron a la hierba la alegoría que dio sentido al espectáculo. La luna representó a la muerte y el sol, a la doncella. Los bailarines escenificaron así el encuentro de los dos astros que debía culminar después en el cielo de Misiegu.

Las gafas

Todo el recital estuvo pensado para desembocar en ese momento. La música y la danza terminaron y, ya con las gafas homologadas, todas las miradas se dirigieron entonces al cielo. Las nubes impidieron ver el eclipse, pero no ocultaron sus efectos. La luz de la tarde se difuminó lentamente y la oscuridad cayó sobre la ría, transformando durante unos minutos el paisaje que había servido de escenario al concierto. El fenómeno que no pudo contemplarse directamente terminó haciéndose presente en el cambio de luz sobre Misiegu y las aguas de la ría.

Resignación

El hecho de que no se viera el eclipse fue tomado con resignación por los asistentes al recital. "La verdad es que cuando anocheció del todo fue un momento muy especial", indicó Ana González, que acudió a Misiegu por primera vez. Natalia Hevia estaba convencida de haberse perdido un espectáculo mucho mayor. "El concierto estuvo genial y los bailarines me parecieron extraordinarios, la pena fueron las nubes, porue este hubiese sido un lugar excepcional para disfrutar a tope del eclipse", aseveró.

El concierto del eclipse formó parte del 15.º Festival de la Ría Enrique Correa, organizado por el Ayuntamiento de Villaviciosa bajo la dirección artística del violonchelista Luis Correa. El cielo se reservó para sí el último movimiento del recital: las nubes ocultaron el encuentro del sol y la luna, pero la música y la danza consiguieron transformar la tarde sobre la ría en un emotivo y brillante espectáculo visual.

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Los maliayeses que subieron al monte Cubera para tratar de presenciar el eclipse, entre ellos el alcalde, Alejandro Vega, tampoco tuvieron suerte.