Santa Clara renueva su tradición en Villaviciosa: "Compartimos vínculo con este lugar desde hace más de tres siglos"

La comunidad de monjas Clarisas de Villaviciosa celebró ayer la fiesta de su patrona y fundadora, Santa Clara de Asís. Fue una jornada muy especial para las religiosas por lo significativa para la vida espiritual del convento, así como para vecinos, amigos y turistas que cada año se suman fielmente a la celebración. Y que tuvo una novedad: en esta ocasión la procesión recorrió las calles del casco histórico maliayés vez de celebrarse por los jardines de San Francisco como en ediciones anteriores.

La abadesa del monasterio de las Clarisas, María Luisa Picado Amandi, explicó que «estamos presentes en Villaviciosa desde 1694, celebramos Santa Clara como una jornada de oración, fraternidad y renovación de nuestro compromiso con la pobreza, la confianza en Dios y la vida comunitaria, manteniendo el vínculo con la Villa mediante la misa, la procesión, el ramu, la música y el reparto de los panecillos benditos».

Se refirió también la abadesa a que "la fiesta de Santa Clara es un día muy especial para nuestra comunidad en el que renovamos nuestro espíritu y lo compartimos con el pueblo tras más de tres siglos en Villaviciosa". Esta celebración sigue siendo, subrayó, "un hermoso lazo de fraternidad con todos los que nos acompañan cada año, a los que damos las gracias siempre".

Los actos de la jornada comenzaron con la solemne eucaristía en la iglesia del Monasterio de la Purísima Concepción, presidida por el sacerdote Luis José Fernández, el párroco de Villaviciosa Celestino Riesgo, y concelebrada por una decena de sacerdotes de distintas parroquias asturianas ante la imagen de Santa Clara de Asís. Más de dos centenares de asistentes se sumaron a la celebración y entre ellos se encontraba el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego.

A continuación, como es tradición, tuvo lugar la procesión de Santa Clara, que este año recorrió las calles del casco histórico maliayés con la imagen, el ramu, gaita, tambor y el Grupo Folclórico Villaviciosa Aires de Asturias.

Los actos contaron con la tradicional subasta del ramu-solidario, cuyos beneficios se destinan íntegramente a la comunidad de hermanas Clarisas. También tuvo lugar el reparto de los panecillos de Santa Clara, elaborados por las propias religiosas en el obrador del convento para repartirlos entre los asistentes a la celebración.

"Es una tradición muy antigua que se recuperó en los últimos años. Este año repartimos 300 panes bendecidos, que son muy apreciados por los feligreses", explicó la abadesa María Luisa Picado Amandi.

El broche a la mañana festiva fueron los bailes tradicionales del Grupo Folclórico Villaviciosa Aires de Asturias, que hicieron disfrutar a los numerosos asistentes que llenaron la plaza y entorno del monasterio.

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Ya por la tarde, a las 20.00 horas, la iglesia acogió un concierto de música sacra con la participación de Isabel Díaz Costales, Cristel de Meulder y Matthias Müller, que ofrecieron un programa de gran calidad y sensibilidad artística poniendo el punto final a una jornada de celebración entrañable y muy apreciada en la capital maliayesa.