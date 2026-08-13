Villaviciosa bate récord de población: 15.935 vecinos

Fue el día de Villaviciosa en la Feria de Muestras de Asturias y el alcalde, Alejandro Vega, como máximo representante institucional del municipio, no solo habló de la belleza, patrimonio e historia de la que puede presumir su concejo. Llegó con buenos datos bajo el brazo, cifras que hablan de la pujanza económica y social del territorio, que bate récord de población. El regidor recordó que si en enero de 2025 se había establecido el hito de los 15.783 habitantes, a día de hoy el padrón de habitantes alcanza una nueva marca histórica al llegar a los 15.935.

El Alcalde, en el centro, durante su visita al stand de LA NUEVA ESPAÑA.

Vega recordó que hay desde hace unos años una tendencia positiva tras décadas de caída y destacó que Villaviciosa es hoy un concejo "en pleno crecimiento en población, en empleo y en actividad económica". No quiso tampoco obviar un problema, al igual que ocurre en gran parte de Asturias, que es "el envejecimiento que tenemos", si bien cada vez más personas "eligen el municipio para vivir, y muchos de ellos además lo hacen con niños, con niñas, o tienen familia en nuestro municipio". Eso se traduce también, dijo Vega, en "que hemos tenido que ampliar tres veces las plazas de educación infantil en Villaviciosa y probablemente se tenga que volver a hacer".

Aunque repasó potencialidades y recursos del municipio, tampoco quiso caer en la autocomplacencia y señaló algunas debilidades en lo que respecta a la Administración local. Para mejorar hay que hablar también de los problemas y, "como responsable público, aquello que me atañe de lo que funciona mal". Indicó que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo para reformar la Administración y dotarla de más medios, más funcionarios. Pero se requiere ahora tener "resultados en cuanto a agilización y en los trámites", que "no se han producido o al menos en lo suficiente".

"Tenemos una necesidad clarísima de agilización de los trámites en el Ayuntamiento, concesión de licencias, actividades, etcétera, que no funcionan bien", señaló el Alcalde, para anunciar a continuación un plan de medidas al respecto.

Será una iniciativa para lograr esa agilización administrativa, que no solamente va a ir acompañada "de la dotación de medios, que ya están y alguno más se va a dotar", sino sobre todo "de la reforma de los procedimientos y de la exigencia de responsabilidad también en la tramitación".

El Alcalde fue más claro: "Vamos además a adoptar la medida interna de ligar la productividad que cobran los funcionarios a los resultados, es decir, a que se cumplan también los plazos de informes, los plazos de resolución de expedientes que les atañen".

Es necesaria una mejora organizativa del Ayuntamiento "que vamos a impulsar desde ya, a partir además de la incorporación de un nuevo secretario que se producirá el próximo septiembre" y que por fin acabará "con la interinidad que ha afectado a un área fundamental del Gobierno y de la Administración".

El día de Villaviciosa en la feria contó, entre otros actos, con una charla "José Pando y Valle, un siglo después" a cargo de Ángel Valle, Presidente de la Asociación de Amigos del Paisaje Cubera, que también presentó en el mismo acto su Cuaderno número 35, dedicado a este mismo doctor en el centenario de su fallecimiento.