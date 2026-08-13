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Villaviciosa convierte la calle en pasarela de moda: éxito del desfile del comercio local para mostrar sus últimas propuestas

La capital maliayesa acoge una intensa actividad estival, con feria de artesanía, agroalimentación y otros alicientes

Modelos y propietarias de tiendas, tras el desfile.

Modelos y propietarias de tiendas, tras el desfile. / V. Alonso

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Vicente Alonso

Villaviciosa

La calle Valle, Ballina y Fernández de Villaviciosa se convirtió este jueves en una pasarela urbana para uno de los actos centrales de una semana en la que el comercio local ha vuelto a tomar calles y plazas. El desfile de moda organizado dentro del programa de la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios (Acosevi) reunió a numeroso público y compartió protagonismo con la Feria de Artesanía y Agroalimentación y la Semana del Comercio en la Calle, que mantienen estos días una amplia programación con puestos de venta, talleres, música, degustaciones y actividades infantiles. Entre las novedades de esta edición figura el sorteo de cheques de 100 euros entre quienes realicen compras.

Moda

El desfile de moda infantil y femenina volvió a convertirse en uno de los principales reclamos de la programación. La gran pasarela, con la ya característica alfombra morada, concentró buena parte de la actividad de la tarde del jueves y permitió a los establecimientos participantes presentar sus propuestas directamente en la calle. En el desfile participaron 10 y 20 Only Woman, Angelitos de Yema, Lagoa Espacio Creativo, Lucía Moda, Pipa, Reineta y Tamara Díaz, que mostraron sus colecciones ante el público congregado a ambos lados de la pasarela.

Los niños participantes en el desfile.

Los niños participantes en el desfile. / V. Alonso

La actividad comercial comparte espacio durante estos días con la tradicional Feria de Artesanía y Agroalimentación, instalada en la plaza de José Caveda y Nava y que permanecerá abierta hasta el domingo. Más de veinte puestos conforman una oferta en la que pueden encontrarse trabajos de cerámica, cuero, textil, azabache, ilustración, cosmética natural, madera y vidrio, además de alimentos como quesos, miel, fresas, arándanos y derivados de la savia de abedul.

Comercio

Paralelamente, Acosevi desarrolla una programación que combina talleres, conciertos, degustaciones, actividades infantiles, zonas de venta y propuestas gastronómicas. La plaza Caveda y Nava cuenta con un área común en la que se ofrece moda infantil, femenina, masculina y deportiva, además de artículos de regalo y decoración. Otra de las novedades se encuentra en la plaza del Ayuntamiento, convertida también en espacio de exposición y venta de vehículos, con modelos de la marca Kia y multimarca seleccionados por Carbuil Automóviles. A ello se suman los pasacalles de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero y el sorteo de cheques de 100 euros entre los clientes que efectúen compras durante la semana.

La decoración callejera con paraguas del casco histórico de la capital maliayesa.

La decoración callejera con paraguas del casco histórico de la capital maliayesa. / Vicente Alonso

La transformación de los principales ejes comerciales vuelve a formar parte de la iniciativa. El casco histórico luce una decoración temática distribuida por diferentes calles y plazas: paraguas verdes, azules y colorados en la calle Agua; sombreros de paja y abanicos en la calle Sol; farolillos en las plazas del Crucero y Caveda y Nava, y tules en Valle, Ballina y Fernández. Más de veinte negocios participan en esta propuesta, concebida para reforzar el atractivo del comercio local durante el verano y acompañar con actividades en la calle la oferta de los establecimientos.

La programación desarrollada durante la semana ha incluido talleres de bordado y de "vares d’herba", actividades infantiles, degustaciones, "street food" y actuaciones musicales. D-Rumba y SilVidos y Gemidos han sido algunos de los encargados de poner música a unas jornadas que todavía mantienen propuestas para los próximos días. Este viernes, a las 13.00 horas, los más pequeños tendrán una cita en la nueva tienda Reineta y, desde las 18.00 horas, habrá pintacaras y globoflexia en la plaza Caveda y Nava.

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El programa continuará el sábado con la muestra de dibujo "La Villa en Colores", organizada por Cuadra 2 Arte y Coleccionismo, mientras que por la noche Rockin’ Robins actuará en la Heladería Cremela para cerrar una semana en la que moda, artesanía, agroalimentación, música y actividades familiares comparten espacio con la actividad comercial en las calles del centro de Villaviciosa.

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