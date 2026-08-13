Villaviciosa convierte la calle en pasarela de moda: éxito del desfile del comercio local para mostrar sus últimas propuestas

La calle Valle, Ballina y Fernández de Villaviciosa se convirtió este jueves en una pasarela urbana para uno de los actos centrales de una semana en la que el comercio local ha vuelto a tomar calles y plazas. El desfile de moda organizado dentro del programa de la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios (Acosevi) reunió a numeroso público y compartió protagonismo con la Feria de Artesanía y Agroalimentación y la Semana del Comercio en la Calle, que mantienen estos días una amplia programación con puestos de venta, talleres, música, degustaciones y actividades infantiles. Entre las novedades de esta edición figura el sorteo de cheques de 100 euros entre quienes realicen compras.

Moda

El desfile de moda infantil y femenina volvió a convertirse en uno de los principales reclamos de la programación. La gran pasarela, con la ya característica alfombra morada, concentró buena parte de la actividad de la tarde del jueves y permitió a los establecimientos participantes presentar sus propuestas directamente en la calle. En el desfile participaron 10 y 20 Only Woman, Angelitos de Yema, Lagoa Espacio Creativo, Lucía Moda, Pipa, Reineta y Tamara Díaz, que mostraron sus colecciones ante el público congregado a ambos lados de la pasarela.

Los niños participantes en el desfile. / V. Alonso

La actividad comercial comparte espacio durante estos días con la tradicional Feria de Artesanía y Agroalimentación, instalada en la plaza de José Caveda y Nava y que permanecerá abierta hasta el domingo. Más de veinte puestos conforman una oferta en la que pueden encontrarse trabajos de cerámica, cuero, textil, azabache, ilustración, cosmética natural, madera y vidrio, además de alimentos como quesos, miel, fresas, arándanos y derivados de la savia de abedul.

Comercio

Paralelamente, Acosevi desarrolla una programación que combina talleres, conciertos, degustaciones, actividades infantiles, zonas de venta y propuestas gastronómicas. La plaza Caveda y Nava cuenta con un área común en la que se ofrece moda infantil, femenina, masculina y deportiva, además de artículos de regalo y decoración. Otra de las novedades se encuentra en la plaza del Ayuntamiento, convertida también en espacio de exposición y venta de vehículos, con modelos de la marca Kia y multimarca seleccionados por Carbuil Automóviles. A ello se suman los pasacalles de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero y el sorteo de cheques de 100 euros entre los clientes que efectúen compras durante la semana.

La decoración callejera con paraguas del casco histórico de la capital maliayesa. / Vicente Alonso

La transformación de los principales ejes comerciales vuelve a formar parte de la iniciativa. El casco histórico luce una decoración temática distribuida por diferentes calles y plazas: paraguas verdes, azules y colorados en la calle Agua; sombreros de paja y abanicos en la calle Sol; farolillos en las plazas del Crucero y Caveda y Nava, y tules en Valle, Ballina y Fernández. Más de veinte negocios participan en esta propuesta, concebida para reforzar el atractivo del comercio local durante el verano y acompañar con actividades en la calle la oferta de los establecimientos.

La programación desarrollada durante la semana ha incluido talleres de bordado y de "vares d’herba", actividades infantiles, degustaciones, "street food" y actuaciones musicales. D-Rumba y SilVidos y Gemidos han sido algunos de los encargados de poner música a unas jornadas que todavía mantienen propuestas para los próximos días. Este viernes, a las 13.00 horas, los más pequeños tendrán una cita en la nueva tienda Reineta y, desde las 18.00 horas, habrá pintacaras y globoflexia en la plaza Caveda y Nava.

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El programa continuará el sábado con la muestra de dibujo "La Villa en Colores", organizada por Cuadra 2 Arte y Coleccionismo, mientras que por la noche Rockin’ Robins actuará en la Heladería Cremela para cerrar una semana en la que moda, artesanía, agroalimentación, música y actividades familiares comparten espacio con la actividad comercial en las calles del centro de Villaviciosa.