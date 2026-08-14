Izumi Kando lleva a Valdediós música barroca y japonesa en la clausura del Ciclo de Órgano de Villaviciosa

La iglesia de Santa María de Valdediós (Villaviciosa) volvió a registrar este viernes un lleno absoluto para la clausura del XV Ciclo de Órgano de Villaviciosa, organizado por la Fundación José Cardín Fernández con la dirección artística de Susana G. Lastra. La encargada de poner el punto final a cuatro semanas de música fue la organista y compositora japonesa Izumi Kando, que ofreció un recital de marcado carácter barroco y dejó, además, una novedad en la trayectoria de la cita. Por primera vez, la música japonesa resonó en el histórico templo de Valdediós.

Kando, en su doble faceta de organista y compositora, construyó buena parte de su recital sobre el repertorio barroco y supo aprovechar las posibilidades sonoras del órgano histórico de 1713. La intérprete japonesa mostró elegancia en la ejecución y reservó para el tramo final del programa dos composiciones propias, con las que estableció un puente entre las tradiciones musicales occidental y oriental.

Fue, precisamente, ese final el que aportó uno de los elementos más singulares de la jornada. Las composiciones de Kando llevaron sonoridades japonesas hasta Valdediós, incorporando al instrumento histórico un repertorio poco habitual y ampliando el recorrido musical del ciclo.

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El recital puso el broche de oro a la decimoquinta edición de una cita que este verano ha tenido un marcado carácter femenino. La programación ha reunido exclusivamente a mujeres intérpretes y ha incorporado también obras de compositoras, además de rendir un homenaje a Montserrat Torrent, considerada la gran decana del órgano en España, coincidiendo con las celebraciones de su centenario. El ciclo de este año en Valdediós había comenzado con la organista polaca Marta Misztal, que abrió la programación con un recital centrado en el Barroco. La segunda cita estuvo protagonizada por la andaluza Pilar Cabrera. En el tercer concierto, la soprano Ruth Rosique y Susana Lastra llevaron a Valdediós un programa para canto y órgano con obras de Haendel, Pergolesi, Bach/Gounod, Franck, Fanny Mendelssohn, Fauré y Manuel de Falla.