El Lealtad presenta la equipación para la nueva temporada con la vista puesta en el regreso a Segunda Federación

El CD Lealtad ya viste la nueva temporada. El club de Villaviciosa presentó este viernes en el stand municipal de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) sus nuevas equipaciones para la campaña 2026/27, tanto del primer equipo como de las categorías inferiores, y dio a conocer una campaña de abonados que mantendrá los precios del pasado ejercicio. El conjunto negrillo afronta el nuevo curso con un objetivo deportivo definido: pelear por los puestos de «playoff» y buscar el regreso a Segunda Federación tras el descenso sufrido la pasada temporada.

La presentación reunió a representantes de la Junta Directiva, futbolistas del primer equipo y de la cantera y al concejal de Deportes del Ayuntamiento, José Antonio Fernández. Alessandro, Fran, Michael y Bruno fueron los encargados de mostrar las nuevas equipaciones del primer equipo, que afrontará la temporada en Tercera Federación después de haber competido durante las últimas campañas en la categoría superior.

El descenso abre ahora una nueva etapa en Les Caleyes. El propósito del Lealtad pasa por situarse entre los equipos de la zona alta de la clasificación y disputar las eliminatorias de ascenso, con la mirada puesta en recuperar su plaza en Segunda Federación.

La cantera

El fútbol base tuvo también un papel destacado en la presentación. Álvaro, Mario, Javi y José representaron a las categorías inferiores del club, que llegan a la nueva temporada después de cerrar la 2025/26 con tres ascensos de categoría. El objetivo para el nuevo curso será consolidar esos puestos y mantener el crecimiento de una estructura que constituye una de las bases del proyecto deportivo del Lealtad.

El club concede especial importancia a una cantera integrada por niños y jóvenes del concejo y vinculada directamente a su presencia deportiva en Villaviciosa. Junto a los resultados competitivos, el Lealtad plantea las categorías inferiores como una vía de formación de jugadores y de vinculación con el municipio, con la participación de técnicos, familias y responsables de los distintos equipos.

Mismos precios

La otra novedad presentada en la FIDMA fue la campaña de abonados para la temporada 2026/27. El Lealtad mantendrá los mismos precios del pasado curso, una decisión que fue aprobada recientemente por unanimidad en la Asamblea de Socios. El objetivo es facilitar la continuidad de los aficionados en Les Caleyes y reforzar el respaldo al primer equipo en una campaña en la que el club aspira a luchar por el ascenso.

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La entidad reivindicó además durante el acto su estrecha vinculación con Villaviciosa y el papel de socios, familias, patrocinadores y colaboradores en el mantenimiento del proyecto. También destacó el respaldo del Ayuntamiento de Villaviciosa a una entidad que inicia ahora un nuevo curso deportivo con equipaciones renovadas, una cantera reforzada por los tres ascensos de la pasada temporada y el reto de volver a Segunda Federación.