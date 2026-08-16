Qubits y azada: cuando la tecnología se hizo vecina de la aldea de Peón (Villaviciosa)

Un pueblo se construye tanto con quienes llevan toda una vida en él como con quienes un día deciden llegar. De la capacidad de unos para acoger y de otros para escuchar, adaptarse y aportar nace el equilibrio que permite que una comunidad siga creciendo sin dejar de ser ella misma. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando CTIC Centro Tecnológico llegó a la aldea de Peón, en el corazón de Villaviciosa. Se encontraron dos realidades aparentemente alejadas: la tradición y la tecnología, el conocimiento transmitido durante generaciones y las tecnologías más avanzadas. El "qubit" y la azada frente a frente, pero nunca enfrentados.

Los vecinos Javier Fernández y Gema Alonso, en su casa de Peón, con las placas solares y el centro tecnológico al fondo. | J. A. O.

CTIC RuralTech, el centro de innovación especializado en el medio rural, se instaló en el valle maliayés no simplemente para abrir una nueva sede, sino para crear un laboratorio vivo junto a quienes lo habitan, un centro tecnológico diferente desde el que poner al alcance del medio rural tecnologías y conocimientos que, en muchas ocasiones, parecían reservados a grandes empresas, ciudades o instituciones. Pero se trataba también de dinamizar, de escuchar a la gente, de promover actividades para recuperar tradiciones y preservar su cultura y sus costumbres, y de apoyar a sus asociaciones, como la comisión de fiestas de Arroes.

Asistentes a una de las jornadas intergeneracionales.

"La relación entre el centro y el pueblo es muy buena. CTIC nos ha cedido las instalaciones para hacer el campeonato de fútbol con motivo de las fiestas: partidos de solteros contra casados o de un pueblo contra otro, y también habrá fútbol femenino", explica Andrés Pérez, uno de los organizadores del torneo celebrado esta semana, quien destaca la importancia de la colaboración entre vecinos para mantener la vida del pueblo.

"Como un vecino más, cuando llegan los momentos de celebración y las fiestas, estamos encantados de que nuestras instalaciones también puedan formar parte de esas actividades", explica el director general de CTIC, Pablo Coca.

La finca de la Fundación Ramón Álvarez de Arriba, sede de CTIC en el pueblo, se convirtió con la llegada de RuralTech en una oportunidad de desarrollo para el valle de Peón, Candanal y Arroes. Se daba así continuidad a la voluntad de aquel vecino que años atrás había emigrado a Cuba y que quiso que quienes se quedaban en la aldea pudiesen contar con las oportunidades que él no había tenido. Hoy, probablemente, Ramón Álvarez de Arriba reconocería esa intención bajo formas que difícilmente habría podido imaginar: sensórica, análisis de datos, vallados digitales, gemelos digitales, comunidades energéticas o pasaporte digital de producto. Tecnologías avanzadas para hacer del pueblo un lugar con más oportunidades.

Intergeneracionales

Gema Alonso y Javier Fernández son vecinos de Peón y del centro tecnológico. "Tener al lado de casa un equipamiento pionero en innovación nos ayuda a avanzar como pueblo y nos sentimos muy respaldados", explica ella, que también valora las sesiones intergeneracionales que se organizan en RuralTech desde 2022. "Es una manera de recuperar y no perder las tradiciones del pueblo. CTIC siempre cuenta con nosotros. Reunirnos una vez a la semana es una forma de estar en contacto con los vecinos y de hacer comunidad", concreta Alonso.

Toda esa sabiduría popular ha quedado recogida en la Andecha Cultural, web concebida como cuaderno de bitácora en el que se recopilan el patrimonio inmaterial del pueblo, sus historias, sus saberes y su memoria, recuperados a través de las sesiones intergeneracionales.

Luisa María Paz, consultora senior de CTIC, es la persona que se ha encargado de desarrollar unos encuentros que considera "un verdadero lujo". "Al recuperar las tradiciones, la gente fue consciente del verdadero valor que tenía su sabiduría: cómo se segaba la hierba, cómo se sembraba, el proceso de preparar la tierra... Todo ese patrimonio inmaterial que la gente tenía necesitaba unirse y fue maravilloso ver a los mayores trabajar y compartir con los más jóvenes. Una transferencia de conocimiento entre generaciones que merecía ser reconocida", explica.

Comunidad energética

CTIC también ha desarrollado en el valle una comunidad energética junto a cinco vecinos . Sus datos reales de consumo, opiniones y participación en las pruebas de usuario están ayudando a desarrollar soluciones que nacen en Peón, adaptadas a la realidad de quienes viven allí, pero con capacidad para ser replicadas en otros territorios rurales similares. "Fue un regalo caído del cielo entrar en esa comunidad energética, con el ahorro que eso supone, igual que lo fue que CTIC recuperase el edificio del colegio y que sea una escuela en activo. Tenemos un pueblo que no vive en el aislamiento. Ahora dices a alguien que eres de Peón y, gracias a CTIC, estamos en el mapa", concreta Javier Fernández, uno de los últimos vecinos del pueblo que nació en la propia aldea, "en casa y con comadrona".

Vocaciones

La cercanía entre el Centro Rural Agrupado (CRA) y RuralTech abre, además, la puerta a despertar vocaciones STEM desde la infancia, acercar la ciencia y la tecnología a quienes crecen en un pueblo y demostrarles que vivir en el medio rural no debería significar estar lejos de las oportunidades. "Nuestro objetivo es contribuir a generar oportunidades para que, cuando crezcan, quedarse en su territorio pueda ser una opción real", señala Luisa María Paz. Apostilla Coca que la colaboración con quienes habitan el valle resulta esencial para entender el sentido del proyecto: "Se trata de que el territorio sea un entorno real de experimentación de tecnologías altamente innovadoras orientadas al beneficio del medio rural. Y, para conseguirlo, la colaboración con quienes viven aquí es esencial", señala.

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Otro de los ejemplos es el despliegue de una red propia de sensórica que permite obtener información directamente de las pumaradas, las huertas y la masa forestal que rodea el valle. Datos que ayudan a conocer lo que ocurre sobre el terreno y permiten investigar y desarrollar soluciones capaces de responder a las necesidades reales. "Nuestra relación no se limita a la investigación. CTIC ha desarrollado numerosas actividades junto a los vecinos, aquí hemos celebrado una de las ediciones de los Premios Industria 4.0 que organiza con Caja Rural de Asturias y ha compartido momentos especialmente significativos para la comunidad, como el reconocimiento al valle como Pueblo Ejemplar de Asturias en 2023 por parte de la Fundación Princesa de Asturias", concluye Coca.