Susana García Lastra: "El órgano de Valdediós es excepcional, deja prendado a quien lo toca"

Susana García Lastra, directora artística del Ciclo de Órgano de Villaviciosa, hace balance de su decimoquinta edición, clausurada este pasado viernes en Santa María de Valdediós. La prestigiosa organista maliayesa destaca la consolidación de una cita que ha conseguido crear en Asturias un público cada vez más conocedor del instrumento y sus posibilidades. Además, muestra su agradecimiento a la Fundación Cardín, como organizadora del evento, y al Arzobispado de Oviedo por las facilidades que presta para su desarrollo.

¿Qué balance hace del ciclo de este año?

Muy positivo. Primero porque era un número redondo, se cumplieron quince ediciones y venía con la idea de hacer un homenaje a la gran decana del órgano en España, que es Montserrat Torrent. En principio, iba a participar ella, pero por enfermedad no pudo hacerlo. Queríamos sumarnos a los acontecimientos que se están celebrando en toda España para honrar su centenario. Por otro lado, hemos sido capaces de hacer un ciclo con organistas internacionales, todas mujeres, lo que no es habitual, y hemos conseguido que dentro del repertorio que han tocado estas músicas haya también composiciones de mujeres. Todo esto ha configurado un ciclo en femenino, del que estamos muy satisfechos por el resultado y, sobre todo, por la acogida del público. A Valdediós hay que ir en coche o en un autobús que nosotros organizamos, no es fácil, y las entradas se venden un mes antes de empezar los conciertos y se agotan.

¿Se puede decir que el ciclo está plenamente consolidado ?

Sí. Este año hemos hecho una audición didáctica, que impartí yo misma para treinta personas allí, en el coro. La idea es también formar a la gente, porque el órgano es un gran desconocido. No entienden cómo funciona, lo confunden con un piano. La gente quedó muy contenta, porque por fin entendió el misterio de este instrumento.

¿Quienes asisten son fundamentalmente asturianos o viene también público de fuera ?

También los hay de fuera, pero la verdad es que hay muchos asturianos. Viene mucha gente de Gijón, mucha gente de Oviedo, y eso nos gusta. Que vengan de fuera está bien, pero lo que indica la consolidación es que la gente está pendiente de cuándo salen las entradas para comprarlas. Eso significa que los asturianos lo aprecian.

¿Cómo surgió la idea de crear este ciclo?

Yo dirijo y he dirigido distintos ciclos, pero tenía esta ilusión porque he ido a Valdediós desde que era adolescente. Lo he visto sin restaurar y restaurado, y siempre he ido allí, al órgano, una vez tras otra. Una vez que se rehabilitó, estaba el festival de Cajastur, que daba un poco de vida a todos los órganos, pero después desapareció. A mí me daba mucha pena que ese órgano tan bello permaneciese mudo la mayor parte del año. Tenía especial interés, por ser de la Villa, en darlo más a conocer a nivel internacional y en que la gente supiese apreciarlo. Entonces, hice un pequeño proyecto para la Fundación José Cardín hace dieciséis años, porque durante la pandemia no tuvimos edición, y para mi sorpresa me dijeron que les parecía un proyecto interesantísimo. Así empezamos, allá por 2010. Yo comencé invitando a dos personas muy queridas, muy cercanas a mí y muy importantes para que me apoyasen en el proyecto: la propia Montserrat Torrent y José Enrique Ayarra. Los tres dimos aquel primer ciclo de conciertos.

¿Costó crear un público para el órgano en Asturias?

En Asturias no hay mucha costumbre, como puede haber en el País Vasco o Navarra, de ir a conciertos de órgano. Fuimos trabajando poco a poco. Al principio, venía poca gente y seguimos trabajando hasta que se entendió que Valdediós es un lugar único y que lo que le íbamos a ofrecer era música de calidad. El público cada vez entienden más el instrumento y a quien lo toca. Hay gente que repite todos los años y me dice: "Me ha encantado el repertorio de este organista". Lo que me gusta es que se está creando una cultura del órgano en torno a Valdediós, en la que los propios asistentes ya van entendiendo y comprendiendo la música que se les ofrece. Siempre procuramos que sea de calidad y trabajamos para que vengan grandísimos organistas.

Usted conoce muy bien el órgano de Valdediós. ¿Qué tiene de especial este instrumento del siglo XVIII?

Pertenece a lo que llamamos órgano ibérico. Pero esto es como las personas, que puede haber muchos alemanes, pero cada alemán es diferente. Este es un órgano ibérico, pero el órgano ibérico de Valdediós. ¿Qué tiene de especial? Primero, la ubicación, porque Valdediós es un sitio privilegiado. Allí hay una paz y una espiritualidad que te llegan, que se notan. El espacio, con una buenísima acústica, es el primer ingrediente. Después está el instrumento, que es bello por fuera y por dentro. Por fuera es una obra maravillosa, un retablo precioso. Y es bello por dentro porque es un órgano que tiene mucha personalidad, aunque no sea muy grande.

¿Qué posibilidades ofrece a un organista?

Tiene un solo teclado y 877 tubos, pero permite tocar mucha música. Hay órganos a los que vas y todo suena un poco igual. Este tiene personalidad y cada registro te dice cosas y eso hace que los organistas, cuando llegamos al de Valdediós, podamos combinar esos sonidos según nuestro criterio. Da mucho juego y permite tocar mucha música. Hay muchos órganos ibéricos en los que la afinación, el temperamento y otras características te condicionan mucho. Valdediós te permite tener mucha libertad tanto a la hora de registrar como de interpretar y admite mucha música. Todos esos ingredientes hacen que sea un órgano excepcional. Por aquí han pasado músicos que tienen grandes carreras y han tocado en muchísimos sitios, y se han quedado prendados.

¿Tiene ya alguna idea para la próxima edición?

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—Tengo algunas ideas. El esquema va a ser el mismo. Habrá siempre un concierto de cámara. Este año fue con canto y funcionó muy bien, pero ahora me gustaría hacer algo instrumental. n