Tazones se echó a la mar para honrar a San Roque y cumplió con la "quema del xigante"

Tazones se echó este domingo a la mar para honrar a San Roque. El pueblo marinero de Villaviciosa, reconocido entre los más bonitos de España, abarrotó su puerto con cientos de vecinos y visitantes que, pese a la amenaza de orbayu, no quisieron perderse el día grande de unas fiestas profundamente arraigadas en la localidad. La procesión marinera y la Quema del Xigante volvieron a protagonizar una jornada en la que la devoción se mezcló con el recuerdo del pasado pesquero y con los reencuentros de quienes regresan cada agosto al pueblo.

La Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero puso en marcha la celebración con el pasacalles de la mañana, al que siguieron la misa cantada por el Coro San Roque de Lastres y la procesión con los ramos. Una de las estampas más características volvió a dejarla la amplia participación de jóvenes y niños vestidos de marineros, pescadores y rederas, recuperando unos atuendos que forman parte de la memoria colectiva de Tazones y de su estrecha vinculación con la mar.

Algunos de los antiguos trajes de marinero que todavía se conservan guardan además una historia singular. Vecinos de Tazones que realizaban el servicio militar en la Marina adquirían el compromiso de portar a los santos durante la fiesta si regresaban con bien a casa y, posteriormente, entregaban sus uniformes a la Cofradía. «Era que si volvían con bien, en agradecimiento portaban los santos en la procesión de esta fiesta y luego regalaban el traje a la Cofradía. Hoy se siguen guardando con gran valor», explica la vecina Cristina Carneado.

San Roque es también una fecha señalada para reunir a un pueblo que durante el año tiene a muchos de sus vecinos y familiares fuera. «Son un punto de encuentro para vecinos y familiares que viven fuera; unos festejos de reencuentros en agosto donde pequeños, jóvenes y mayores vuelven a verse», destaca Carneado sobre el carácter familiar de la celebración.

Al mar

La tarde llevó la fiesta desde el puerto hasta la mar. San Roque y la Virgen del Carmen embarcaron en barcas engalanadas para protagonizar la tradicional procesión marinera, uno de los actos que mejor resume la identidad de Tazones. Numeroso público siguió la salida y el regreso de las embarcaciones, en una de las imágenes más esperadas de los festejos.

De vuelta en tierra, todas las miradas se dirigieron hacia el Xigante. Su tradicional quema volvió a llenar el puerto de público y expectación. Los vecinos explican el rito como una forma simbólica de «dejar atrás lo negativo para dar paso a lo positivo», una tradición que se ha convertido, junto con la procesión por mar, en uno de los momentos más reconocibles de San Roque.

Para quienes llegaban de fuera y presenciaban por primera vez ambos actos, la jornada deparó más de una sorpresa. Rubén Sanz y Sara Suárez, llegados desde Segovia, destacaban especialmente el carácter marinero del festejo. «Nunca habíamos vivido algo así. La procesión en el mar es pura tradición y la quema del Xigante impresiona; es festiva, pero a la vez muy simbólica», señalaban.

También Javier Gómez y María Prendes, de Oviedo, quedaron sorprendidos por la celebración: «Ver la barca y a la gente acompañando al santo fue impresionante, y la quema del Xigante fue un momento lleno de emoción y tradición».

La fiesta iba a seguir por la noche con la Orquesta Primera Línea y el Trío Tropicana, antes de que los fuegos artificiales iluminasen el cielo y la mar para cerrar el día grande.

San Roquín

Las celebraciones habían arrancado el sábado con un contratiempo provocado por la climatología. La cucaña prevista en la Rambla tuvo que suspenderse y se trasladó a este lunes a las 18.00 horas. La Noche Joven sí pudo celebrarse, con DJ Optimus encargado de animar la primera noche de los festejos.

Tazones despedirá hoy sus tres días de celebración con San Roquín. La jornada comenzará a las 13.00 horas con la misa por los difuntos de la parroquia y continuará por la tarde con la fiesta de la espuma en el muelle. A las 18.00 horas llegará la aplazada cucaña en la Rambla y, a las 20.00, el espectáculo «Mareaxes», con Manolo El Pastorín. El tardeo con Cum Laude comenzará a las 20.30 horas.

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La jira marinera en la explanada, amenizada por Maite Fábula, precederá al cierre de los festejos. Los mini fuegos y la Danza de San Roque pondrán el punto final a tres días en los que Tazones vuelve a hacer de su puerto el escenario de una celebración que pasa de generación en generación.