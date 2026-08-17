La historia de la sidra a través pegatinas, postales y publicidad: así será la exposición que llevará Fernando Paredano al Ateneo Obrero de Villaviciosa

Lo que empezó hace ya 25 años, mientras tomaba una botella de sidra y se le ocurrió guardar la etiqueta, se ha convertido ahora en una inmensa colección de cromos, postales, publicidad, muchísimas etiquetas e historia de la bebida autóctona por excelencia. Fernando Paredano lleva toda una vida recopilando material y ahora llevará a Villaviciosa su muestra “El papel de la sidra”, que se podrá visitar desde el 27 de agosto al 16 de septiembre en el Ateneo Obrero, en la sala Evaristo Arce Piniella.

“Traeremos lo más selecto de una colección que es muchísimo más grande de lo que se podrá ver allí”, resalta Paredano, autor de la exposición y natural del concejo de Valdés. “Habrá 32 paneles, otras tantas vitrinas, más luego toda la cartelería en los laterales, en una muestra que se dividirá en tres partes”, resume.

Una mirada hacia la Comarca de la Sidra

Tras exponer en Luarca, Ribadesella y Gijón, Fernando Paredano acerca por primera vez a un concejo de la Comarca de la Sidra esta colección. “Normalmente trabajo con las etiquetas de los 112 llagares aproximadamente que hubo en Asturias, pero aquí habrá solo los de la Comarca de la Sidra”, explica el autor, en referencia a la primera parte del recorrido. Allí no solo se podrán descubrir etiquetas antiguas de sidra natural: también habrá de la variedad de hielo.

La segunda parada, según su impulsor, “es la más importante”. En ella aparecerán recordatorios de las 40 champaneras asturianas de 1872 hasta la actualidad. “La más antigua es precisamente de Villaviciosa, de Amandi, que logré localizarla y se podrá ver aquí”, enfatiza. Ahí se podrá descubrir además cromos, postales, facturas, cartas y todo tipo de publicidades de las champaneras.

Y la tercera pata de la muestra alzará la vista a lo global, con etiquetas de 60 países productores de sidra, con variedades de espumosa, filtrada o achampanada. “Hay alguna pieza única de Estados Unidos de 1880, y otras etiquetas muy antiguas de Bélgica o Inglaterra”, avanza Paredano.

Un cartel con guiños a Villaviciosa

No faltarán tampoco para el visitante elementos curiosos de cartelería, hojas de periódicos argentinos de hace un siglo con anuncios de Sidra El Gaitero, portaminas o calendarios, que acompañarán los citados tres bloques principales de la muestra.

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En la presentación le acompañaron al autor la edil maliayesa Rocío Vega, y la autora del cartel de la exposición Natalia Cortina, así como la hermana de esta, Isabel Cortina. Vega recuerda que esta actividad se enmarca dentro del programa de eventos sidreros en torno a las Fiestas del Portal, mientras que Cortina incide en que el diseño del cartel recoge una serie de elementos representativo de Villaviciosa, como el edificio del Ateneo Obrero, o la escultura de «La manzanera» de Benlliure. “Cuando tenía todo montado primero en formato fotografía, ya lo pasé a dibujo digital. Para darle así un carácter más limpio, para que no quedase como el diseño tan rígido”, analiza.