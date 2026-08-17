Les fabes de Villaviciosa vuelan en la Feria de Muestras: la cofradía reparte 370 raciones en media hora

La promoción gastronómica de Villaviciosa volvió a encontrar este domingo una respuesta masiva en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. La Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias repartió 370 raciones de fabada en apenas media hora en el estand maliayés, para cuya elaboración se emplearon ocho kilos y medio de fabes.

La degustación comenzó a las 13.00 horas en el pabellón número 6, estand 34, dentro de la jornada dedicada a promocionar las Jornadas de les Fabes de Villaviciosa. La propuesta permitió llevar hasta el recinto ferial uno de los productos más vinculados a la gastronomía del concejo y tuvo una acogida inmediata entre los visitantes: las 370 raciones preparadas se agotaron en apenas treinta minutos.

La actividad corrió a cargo de la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias, que utilizó ocho kilos y medio de fabes para preparar la degustación. La iniciativa sirvió además de escaparate para unas jornadas gastronómicas que tienen en la faba uno de los principales productos agroalimentarios vinculados a Villaviciosa.

De la fabada a las pumaraes en 3D

La presencia maliayesa en la Feria de Muestras combinó durante la jornada gastronomía y promoción turística. Por la tarde, el protagonismo pasó a “Villaviciosa en Paxu Espacial”, una experiencia titulada “Historia y pumaraes, un viaje desde el aire para los sentidos en realidad 3D”.

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La propuesta ofrece una visión de Villaviciosa a través de la realidad tridimensional, con la historia y las pumaraes como elementos conductores del recorrido. Este domingo se programaron dos pases, a las 17.00 y a las 18.30 horas, completando una jornada en la que el estand del concejo mostró dos de sus principales señas de identidad: el paisaje de la manzana y la gastronomía ligada a les fab