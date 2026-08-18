Rozaes (Villaviciosa) disfrutará este sábado de una jornada con visitas guiadas, teatro y música en torno a la cultura de los hórreos
El proyecto “Subi a la Tenobiera”, de “Producciones Nun Tris” llega al concejo maliayés para "plantear actividades culturales que destaquen la importancia de estas icónicas edificaciones”
El programa “Subi a la Tenobiera” llega por primera vez a Rozaes (Villaviciosa) con visitas guiadas, teatro y música en torno a la cultura de los hórreos. La iniciativa, de la compañía de espectáculos asturiana “Producciones Nun Tris”, cuenta con la colaboración del gobierno regional, el Ayuntamiento de Villaviciosa y la asociación vecinal de Rozaes.
El evento, que se celebrará este sábado 22 de agosto, fue presentado en Villaviciosa junto al "hórreo de Bedriñana", y contó con la presencia de la concejala Reyes Ugalde; los componentes de “Nun Tris” Inma Rodríguez y Antón Camaño; y los integrantes de la asociación vecinal de Rozaes Loli Díaz, Roberto Arce, Julia Arce y Mayte Diaz.
El objetivo de esta jornada es “plantear actividades culturales de muy diferente carácter pero que vienen a destacar la importancia que estas icónicas edificaciones tienen para la sociedad asturiana”, destacaron los organizadores, de una propuesta que también se desarrollará en Areñes (Piloña), Felguera (Riosa) y Tuña (Tineo).
Un amplio programa
En Rozaes, este sábado, las actividades comenzarán a las 17.00 horas con una visita guiada por hórreos y paneras de la parroquia, a cargo de la Asociación del Hórreo Asturiano. Además, también habrá animación musical con la Banda de Gaites de Villaviciosa “El Gaiteru” y diversión teatral con “Producciones Nun Tris”.
El programa incluirá también juegos tradicionales desde las 17.00 horas o talleres artesanos con “Made by Kos” y “Percusión Tradicional Simón San José” desde las 18.30 horas.
Continuará la propuesta en Rozaes con un espectáculo teatral familiar a las 19.00 horas titulado “Hacer o facer”, de la Compañía “Los Pintores”. Una mesa redonda sobre iniciativas del medio rural tomará el testigo a las 20.00 horas. Y el cierre llegará con un concierto de Melanie Moers y Mónica Acevedo a las 20.30 horas.
“Nun Tris”, que organiza el evento, lleva funcionando profesionalmente desde 1997 y siempre ha hecho especial hincapié en montajes relacionados con las tradiciones, cultura, teatro o llingua asturiana. Ahora con el proyecto “Subi a la Tenobiera”, que lleva ya varias ediciones, continúa dejando su sello tras haber estrenado más de 50 espectáculos de todos los estilos en estas casi tres décadas de existencia.
- Alarma en Rodiles: aterriza en el arenal el helicóptero de Emergencias por un hombre arrastrado por la corriente
- Les fabes de Villaviciosa vuelan en la Feria de Muestras: la cofradía reparte 370 raciones en media hora
- Villaviciosa bate récord de población: 15.935 vecinos
- Villaviciosa convierte la calle en pasarela de moda: éxito del desfile del comercio local para mostrar sus últimas propuestas
- Feria de Artesanía y Agroalimentación de Villaviciosa y Semana del Comercio, cita en la capital del concejo hasta el 16 de agosto
- Santa Clara renueva su tradición en Villaviciosa: 'Compartimos vínculo con este lugar desde hace más de tres siglos
- Qubits y azada: cuando la tecnología se hizo vecina de la aldea de Peón (Villaviciosa)
- Tazones se echó a la mar para honrar a San Roque y cumplió con la 'quema del xigante