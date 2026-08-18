Rozaes (Villaviciosa) disfrutará este sábado de una jornada con visitas guiadas, teatro y música en torno a la cultura de los hórreos

El programa “Subi a la Tenobiera” llega por primera vez a Rozaes (Villaviciosa) con visitas guiadas, teatro y música en torno a la cultura de los hórreos. La iniciativa, de la compañía de espectáculos asturiana “Producciones Nun Tris”, cuenta con la colaboración del gobierno regional, el Ayuntamiento de Villaviciosa y la asociación vecinal de Rozaes.

El evento, que se celebrará este sábado 22 de agosto, fue presentado en Villaviciosa junto al "hórreo de Bedriñana", y contó con la presencia de la concejala Reyes Ugalde; los componentes de “Nun Tris” Inma Rodríguez y Antón Camaño; y los integrantes de la asociación vecinal de Rozaes Loli Díaz, Roberto Arce, Julia Arce y Mayte Diaz.

El objetivo de esta jornada es “plantear actividades culturales de muy diferente carácter pero que vienen a destacar la importancia que estas icónicas edificaciones tienen para la sociedad asturiana”, destacaron los organizadores, de una propuesta que también se desarrollará en Areñes (Piloña), Felguera (Riosa) y Tuña (Tineo).

Un amplio programa

En Rozaes, este sábado, las actividades comenzarán a las 17.00 horas con una visita guiada por hórreos y paneras de la parroquia, a cargo de la Asociación del Hórreo Asturiano. Además, también habrá animación musical con la Banda de Gaites de Villaviciosa “El Gaiteru” y diversión teatral con “Producciones Nun Tris”.

El programa incluirá también juegos tradicionales desde las 17.00 horas o talleres artesanos con “Made by Kos” y “Percusión Tradicional Simón San José” desde las 18.30 horas.

Continuará la propuesta en Rozaes con un espectáculo teatral familiar a las 19.00 horas titulado “Hacer o facer”, de la Compañía “Los Pintores”. Una mesa redonda sobre iniciativas del medio rural tomará el testigo a las 20.00 horas. Y el cierre llegará con un concierto de Melanie Moers y Mónica Acevedo a las 20.30 horas.

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“Nun Tris”, que organiza el evento, lleva funcionando profesionalmente desde 1997 y siempre ha hecho especial hincapié en montajes relacionados con las tradiciones, cultura, teatro o llingua asturiana. Ahora con el proyecto “Subi a la Tenobiera”, que lleva ya varias ediciones, continúa dejando su sello tras haber estrenado más de 50 espectáculos de todos los estilos en estas casi tres décadas de existencia.