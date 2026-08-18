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Rozaes (Villaviciosa) disfrutará este sábado de una jornada con visitas guiadas, teatro y música en torno a la cultura de los hórreos

El proyecto “Subi a la Tenobiera”, de “Producciones Nun Tris” llega al concejo maliayés para "plantear actividades culturales que destaquen la importancia de estas icónicas edificaciones”

Por la izquierda, Reyes Ugalde, Inma Rodríguez, Loli Díaz, Roberto Arce, Antón Caamaño, Julia Arce y Mayte Díaz, junto al hórreo situado en el casco urbano de Villaviciosa.

Por la izquierda, Reyes Ugalde, Inma Rodríguez, Loli Díaz, Roberto Arce, Antón Caamaño, Julia Arce y Mayte Díaz, junto al hórreo situado en el casco urbano de Villaviciosa. / A. V.

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Pablo Antuña

Pablo Antuña

Villaviciosa

El programa “Subi a la Tenobiera” llega por primera vez a Rozaes (Villaviciosa) con visitas guiadas, teatro y música en torno a la cultura de los hórreos. La iniciativa, de la compañía de espectáculos asturiana “Producciones Nun Tris”, cuenta con la colaboración del gobierno regional, el Ayuntamiento de Villaviciosa y la asociación vecinal de Rozaes.

El evento, que se celebrará este sábado 22 de agosto, fue presentado en Villaviciosa junto al "hórreo de Bedriñana", y contó con la presencia de la concejala Reyes Ugalde; los componentes de “Nun Tris” Inma Rodríguez y Antón Camaño; y los integrantes de la asociación vecinal de Rozaes Loli Díaz, Roberto Arce, Julia Arce y Mayte Diaz.

El objetivo de esta jornada es “plantear actividades culturales de muy diferente carácter pero que vienen a destacar la importancia que estas icónicas edificaciones tienen para la sociedad asturiana”, destacaron los organizadores, de una propuesta que también se desarrollará en Areñes (Piloña), Felguera (Riosa) y Tuña (Tineo).

Un amplio programa

En Rozaes, este sábado, las actividades comenzarán a las 17.00 horas con una visita guiada por hórreos y paneras de la parroquia, a cargo de la Asociación del Hórreo Asturiano. Además, también habrá animación musical con la Banda de Gaites de Villaviciosa “El Gaiteru” y diversión teatral con “Producciones Nun Tris”.

El programa incluirá también juegos tradicionales desde las 17.00 horas o talleres artesanos con “Made by Kos” y “Percusión Tradicional Simón San José” desde las 18.30 horas.

Continuará la propuesta en Rozaes con un espectáculo teatral familiar a las 19.00 horas titulado “Hacer o facer”, de la Compañía “Los Pintores”. Una mesa redonda sobre iniciativas del medio rural tomará el testigo a las 20.00 horas. Y el cierre llegará con un concierto de Melanie Moers y Mónica Acevedo a las 20.30 horas.

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“Nun Tris”, que organiza el evento, lleva funcionando profesionalmente desde 1997 y siempre ha hecho especial hincapié en montajes relacionados con las tradiciones, cultura, teatro o llingua asturiana. Ahora con el proyecto “Subi a la Tenobiera”, que lleva ya varias ediciones, continúa dejando su sello tras haber estrenado más de 50 espectáculos de todos los estilos en estas casi tres décadas de existencia.

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