Villaviciosa bate récords: más de 3.500 personas visitaron su stand en la Feria de Muestras, en el que se celebraron 18 actividades

Por segunda ocasión Villaviciosa contó con un stand propio en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), y el balance que hace el gobierno local es “muy positivo”, tras recibir más de 3.500 personas durante los 16 días de feria, superando las 3.000 de la edición de 2025. Unos números que, según explican, refuerzan su apuesta por estar presentes con esta identidad y espacio en el popular evento. “Los resultados positivos alcanzados avalan la decisión. Más de 3.500 personas pasaron en algún momento por el stand municipal que contó con récord de actividades, hasta 18, durante todos los días”, destacan desde el Ayuntamiento de Villaviciosa.

El jueves 13 de agosto, que fue el día dedicado al concejo y en el que se celebró el acto institucional, fue el día de mayor número de visitas al stand del concejo maliayés. Aunque el goteo fue constante durante todas las jornadas, en las que hubo diferentes actividades vinculadas a la actividad social, económica, cultural y deportiva de Villaviciosa.

El espacio, “sin pretensiones estéticas o decorativos”, como destaca el gobierno local, se planteó “como un marco para la actividad y la presentación de múltiples y variadas actividades, cada día”.

Y de cara al futuro la intención de Villaviciosa es seguir reservando una partida presupuestaria para poder seguir participando en FIDMA y creciendo en visitas, promoción y visibilidad del concejo. “Queremos agradecer a todas las asociaciones participantes, y a todos los asistentes, que hayan hecho posible esta exitosa presencia de Villaviciosa en una edición tan especial de FIDMA”, analiza Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa. “Desde el gobierno trabajaremos para incluir de nuevo esta acción promocional de Villaviciosa y sus asociaciones en los presupuestos del próximo año, para volver a estar presentes, con nuevas participaciones, y mejorando algunos aspectos”, añade.

Más de 400 participantes en la actividad principal

Entre las propuestas de este espacio local en el evento gijonés se encontró la actividad “Villaviciosa en Paxu Espacial: Historia y pumaraes”, con un viaje en realidad 3D. El formato promocional, que ya se había presentado en FITUR, es obra del fotógrafo profesional y creador gráfico local Xurde Margaride y del tonelero de Breceña, José Arguelles. Más de 400 personas participaron en la actividad.

El récord de actividades planteado en esta edición permitió disfrutar por ejemplo a los asistentes de una muestra informativa de la Asociación Azabache, con un taller didáctico para distinguir el azabache jurásico de Villaviciosa. Además la Fundación José Cardín promocionó sus actividades y en el stand se presentó el programa de las Fiestas de Nuestra Señora del Portal.

Otras propuestas fueron la presentación del Calendario Sidreru de Villaviciosa, la celebración de la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional del Festival de la Manzana, el taller “Mayando se entiende la gente”, o la presentación de la la programación del Festival Internacional de la Gaita.

Eventos festivos y celebraciones deportivas

La parte más festiva del concejo y del tejido asociativo también estuvo presente en la Feria de Muestras de Asturias. La Asociación Amigos del Primer Desembarco de Carlos V (Tazones) descubrió el programa de este año. Mientras que Acosevi (la unión de los comerciantes y hostelería) avanzó su campaña de promoción del comercial local “La villa está de moda”.

Villaviciosa con Ciencia, por su parte, impartió un taller sobre el eclipse, los acuarelistas de Nieblastur desarrollaron en la feria su actividad semanal y también se celebró el Día de la Danza del Portal.

Hubo también espacio para el deporte, con el reconocimiento al Rodiles Fútbol Sala por su ascenso a la máxima categoría, mientras que el Lealtad presentó sus nuevas equipaciones para la temporada.

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El Ateneo Obrero o la Asociación Cubera fueron además protagonistas. Al igual que la Asociación Protejamos Nuestra Ría, que presentó su campaña e iniciativas en defensa de la ría de Villaviciosa. O la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias, que logró repartir 370 raciones que se agotaron en media hora.