La asociación Raitana de Villaviciosa, declarada de utilidad pública, reclama más fondos para ahondar en sus proyectos con personas con discapacidad

La Asociación de Personas Pro-Discapacidad Raitana de Villaviciosa afronta una nueva etapa con un reconocimiento que refuerza su trayectoria y, al mismo tiempo, con el reto de conseguir los recursos necesarios para seguir creciendo. La entidad acaba de obtener del Gobierno de España la declaración de utilidad pública, un paso que supone un espaldarazo a la labor que viene desarrollando en Villaviciosa y en la Comarca de la Sidra y que le abre nuevas posibilidades para acceder a ayudas y para reforzar la colaboración con empresas y particulares gracias a las ventajas fiscales asociadas a esta condición.

La noticia se dio a conocer durante la visita a las instalaciones de Raitana del director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado, Enrique Rodríguez Nuño, que mantuvo una reunión con la junta directiva de la asociación y con el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega. El encuentro sirvió para poner sobre la mesa las necesidades actuales de la entidad y, sobre todo, las posibilidades de consolidar y ampliar unos programas que ya atienden a 52 personas, con dos más a la espera de incorporarse.

Vega destacó la importancia del reconocimiento obtenido por Raitana y felicitó públicamente a la asociación tanto por la declaración de utilidad pública como por el reciente premio recibido de la Fundación Corripio. Para el alcalde, ambos reconocimientos son una muestra del valor de una labor que se desarrolla desde hace años en el municipio y que, a su juicio, merece el respaldo de las administraciones. El Ayuntamiento, recordó Vega, mantiene su compromiso con la asociación a través de los presupuestos municipales y de un convenio de apoyo económico que constituye actualmente su principal fuente estable de financiación. El regidor defendió además la necesidad de que ese respaldo se vea acompañado por una mayor implicación del Principado.

La visita de Rodríguez Nuño tenía precisamente como uno de sus objetivos conocer de primera mano el trabajo que realiza Raitana. El director general recorrió junto a la presidenta de la asociación, Emilia de Agustín, y varios miembros de la junta directiva las instalaciones de la Casina de La Oliva, cedidas por la Fundación José Cardín y Grupo El Gaitero, y el local de la antigua estación de Alsa, cedido por el Ayuntamiento.

Ampliación de actividad

«Cuando se habla o se ve sobre un papel no tiene nada que ver», resumió De Agustín para reivindicar la importancia de que los responsables públicos conozcan directamente el día a día de la entidad. La presidenta considera que el reconocimiento de utilidad pública llega en un momento especialmente relevante porque Raitana ha ido ampliando su actividad y necesita ahora dar estabilidad a los programas que ya tiene en funcionamiento. La asociación centra sus esfuerzos en autonomía independiente, grandes dependientes y apoyos individuales, tres ámbitos que De Agustín considera prioritarios. «Queremos consolidar los que tenemos, que no son pocos», explicó. La demanda no deja de crecer y la entidad ya ha empezado a recibir usuarios de otros puntos más allá de la Comarca de la Sidra, como Infiesto, tal y como relató la presidenta.

Rodríguez Nuño trasladó a la asociación la disposición del Principado a reforzar su apoyo. El director general explicó que Raitana ya concurre a la convocatoria de proyectos de interés social que el Gobierno autonómico financia anualmente y que este año se ha incorporado además una nueva línea destinada a inversiones en centros. La convocatoria permitirá financiar no solo obras, sino también la adquisición de vehículos, mobiliario, útiles profesionales y equipamiento tecnológico e informático destinado a mejorar los apoyos a la autonomía personal. El responsable autonómico apuntó así a una colaboración más estable que permita a Raitana reforzar su actividad. «Estoy seguro de que vamos a llegar a un acuerdo adecuado para potenciar la labor de Raitana», afirmó.

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El Ayuntamiento mantiene además como reivindicaciones de futuro la creación en Villaviciosa de un Centro de Atención Integral (CAI) de carácter comarcal y la puesta en marcha de pisos tutelados, dos recursos que permitirían acercar servicios a las personas con discapacidad de la comarca y avanzar en modelos de vida independiente. Pero la prioridad inmediata de Raitana pasa por otra cuestión más básica: asegurar los medios necesarios para que los programas que ya funcionan puedan mantenerse, crecer y llegar a más personas.