Más de doscientas familias disfrutaron de las casas “hobbit” de Villaviciosa en su primer año de apertura y sus promotores se plantean una ampliación: “Las reservas se hacen ya con doce meses de antelación”

En la parroquia de Argüero, en Villaviciosa, hay un rincón vacacional que ha reunido a más de doscientas familias en su primer año de apertura. Las casas “hobbit”, inspiradas en el universo de la mitología nórdica de “El señor de los anillos”, han triunfado a nivel turístico. Las tres viviendas han recibido visitantes durante casi todo este primer ejercicio de apertura. “Tenemos reservada cada una sobre unas 290 noches al año”, explica Juan Manuel Blanco, que ha impulsado estas viviendas junto a Sonia Fernández, bajo el nombre de “La pequeña comarca”. Ellos residen juntos a sus hijos Nel y Sofía Blanco en una cuarta casa que han convertido en su hogar.

“Las reservas las tenemos ya con un año de antelación”, explica Blanco sobre la alta demanda de un proyecto peculiar, que les ha sobrepasado, y que tienen incluso en mente ampliar. “Estamos pensando una segunda fase super novedosa, nunca vista, con un par de casas más, pero todo dependerá de lo que las normas urbanísticas nos lo permitan”, avanza Blanco.

“El refugio del caminante gris”, “El hogar de dardo” y “La morada del Elfo” son los tres nombres con los que han bautizado las casas situadas en San Feliz, en Argüero. Cada vivienda, de unos 55 metros cuadrados, cuenta en su interior con un tobogán o una barra de bomberos, que se ubican junto a la cama. Y en la parte alta aparece una zona de juegos, con césped sintético, entre columpios, cocinas y otros divertimentos.

Fotografías

Todo para construir una experiencia única, a nivel familiar, y que ha tenido un gran éxito, como prueban las cifras de ocupación que aportan. “Y no solo eso, porque todos los fines de semana tenemos gente haciendo fotos o que directamente se bajan del coche para ver y preguntarnos”, comenta el impulsor de “La pequeña comarca”.

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Este pequeño rincón de Villaviciosa se ha hecho popular y famoso, pese a que, como afirman sus dueños, no cuenta con ninguna campaña ni promoción en operadores conocidos de alojamientos en internet. “Todo a pico y pala”, destaca Juan Manuel Blanco, que se muestra partidario de la tasa turística que se aprobó para implantar en Asturias. “Lo vemos bien, siempre y cuando sirva para mejorar servicios de los pueblos y siempre y cuando se apliqué en todos los municipios”, concluye.