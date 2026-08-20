Carlos V ya prepara su desembarco en Tazones: la princesa María de Hungría protagonizará la fiesta imperial del último fin de semana de agosto

La princesa renacentista María de Hungría, hermana del emperador y una de las figuras políticas femeninas más relevantes de la Europa del siglo XVI, protagoniza este año el Desembarco de Carlos V, que celebrará su 44.ª edición los días 29 y 30 de este mes de agosto en Tazones y Villaviciosa. Una exposición dedicada a quien fuera gobernadora de los Países Bajos supone uno de los principales alicientes de una cita que volverá a recrear, con alrededor de un centenar de figurantes, la llegada a la costa asturiana en 1517 del joven príncipe.

El programa fue presentado este jueves por la concejala de Cultura de Villaviciosa, Reyes Ugalde, y la presidenta de la Asociación Cultural Primer Desembarco de Carlos V, Cristina Carneado. Durante dos jornadas, la recreación histórica se repartirá entre el pueblo marinero y la capital maliayesa con mercados, música, cetrería, esgrima histórica, teatro, talleres, juegos y demostraciones de diferentes oficios. Por su lado, la Casa de los Hevia acoge la muestra "Mary4all. El sueño de una princesa del Renacimiento", en la que se da cuenta tanto de su importante peso político y diplomático como de su relación con el arte y la cultura de aquel tiempo. Se trata de un proyecto de cooperación europea centrado en las nuevas tecnologías y la comunicación digital para divulgar contenidos históricos. La exposición permanecerá en la Casa de los Hevia hasta el 30 de este mes, coincidiendo su recta final con la celebración del Desembarco.

Según detallaron Carneado y Ugalde, la otra novedad de esta edición festiva será un taller de confección de tocados corniformes como los que lucían las mujeres asturianas cuando se produjo el desembarco y a los que hace referencia Laurent Vital en su crónica de la llegada del príncipe Carlos a España. La actividad se desarrollará tanto en Tazones como en Villaviciosa, y correrá a cargo de Estíbaliz Díaz de Durana, de la Asociación El Palenque de Laredo (Cantabria).

Por la izquierda, Cristina Carneado y Reyes Ugalde, durante la presentación de la muestra y del programa. / J. A. O.

Programa

El grueso de la programación comenzará el sábado 29 en Tazones. La actividad arrancará a las 12.30 horas con animación musical. A las 13.00 se abrirá una exposición de cetrería y a las 17.00 horas tendrá lugar un espectáculo de vuelo. Durante la jornada habrá también bailes, artes de pesca, rederas, muestra de nasas, cestería, hilanderas, azabache y actividades infantiles. La recreación del desembarco comenzará a las 19.30 horas, con la llegada de Carlos, su recepción y el posterior desfile por Tazones. Será el momento central de una jornada que se prolongará hasta la noche y que incluirá un concierto a las 21.30 horas.

La organización habilitará un aparcamiento en Oles y un servicio continuo de autobús entre esta localidad y Tazones desde las 12.30 hasta las 00.00 horas. También habrá una lanzadera de Alsa entre Villaviciosa y Tazones para facilitar el acceso al pueblo durante la jornada del Desembarco.

La capital maliayesa se incorporará ese mismo sábado a la celebración con el Mercáu del Desembarco, en la plaza de Caveda y Nava. Estará abierto entre las 11.30 y las 21.00 horas. Habrá juegos de madera, talleres infantiles de cerámica y, a las 18.00 horas, Teatro del Cuervo representará en el hórreo de la Casa de los Hevia la obra "Ágada. La guardiana del bosque".

Desfile y audiencia

El domingo 30 el protagonismo pasará a Villaviciosa. La jornada comenzará a las 10.00 horas con el XII Cross Ruta Imperial Carlos I, entre Tazones y la capital maliayesa. El mercado volverá a abrir a las 11.30 horas y durante el día se sucederán la música, los juegos, los talleres y las recreaciones.La Casa de los Hevia será uno de los escenarios principales, con visitas teatralizadas y actividades históricas. A las 17.00 horas se celebrará una exhibición de esgrima histórica y a las 18.00, un espectáculo de cetrería. El cierre llegará a las 19.00 horas con el desfile del Desembarco y la audiencia del Rey. La comitiva partirá de la Casa de los Hevia y recorrerá las calles de Villaviciosa hasta la plaza de la Poesía.

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La fiesta del desembarco forma parte de la estrategia municipal vinculada a las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, reconocidas como Itinerario Cultural por el Consejo de Europa.