Los ecologistas denuncian la existencia de un desguace ilegal de vehículos dentro de la reserva de la ría de Villaviciosa

La Cordinadora Ecologista de Asturias denuncia que más de un año después de sus primeras reclamaciones continúa existiendo un vertedero de vehículos abandonados y restos de su desguace en una nave del porreo del Salín, dentro de la Reserva Natural de la Ría de Villaviciosa. El colectivo asegura que la situación no se ha corregido durante este tiempo y reclama a las administraciones responsables la retirada «sin demora» de los residuos y la descontaminación del entorno.

Según sostiene la Coordinadora, la nave se sigue utilizando como un «desguace ilegal», con vehículos abandonados y despiezados, neumáticos y líquidos en su interior. La organización señala también que la instalación tiene una cubierta de uralita «en claro estado de abandono» y afirma que se generan lixiviados hacia la ría, una circunstancia que, según los ecologistas, provoca contaminación.

Cantidad

El colectivo asegura haber trasladado sus reclamaciones a las administraciones local y autonómica y critica que la situación continúe después de más de un año. «La Ría requiere de muchísima más atención de la que tiene», señala la Coordinadora, que sostiene además que desde sus primeras denuncias ha aumentado la cantidad de residuos existente en la instalación.

Los ecologistas ponen especialmente el acento en la ubicación de la nave, dentro de un espacio natural protegido, y recuerdan las diferentes figuras de protección ambiental de la Ría de Villaviciosa, entre ellas su consideración como Reserva Natural y su inclusión en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional.

Residuos

La Coordinadora recuerda asimismo que el desguace de vehículos genera residuos que necesitan una gestión específica, entre ellos aceites, refrigerantes, combustibles, líquidos de frenos y baterías, además de neumáticos, chatarra, plásticos y vidrio. El colectivo señala que estos trabajos deben realizarse en centros autorizados de tratamiento, encargados de la descontaminación de los vehículos y de la correcta gestión de los diferentes materiales.

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Por ello, la organización reclama a las autoridades la retirada de los residuos existentes en la nave del porreo del Salín, su traslado a un gestor autorizado y la descontaminación del entorno. La Coordinadora insiste en que su petición llega después de comprobar, según afirma, que más de un año después de sus denuncias la situación continúa sin resolverse.