¿Ganas de verbena? Panorama,Tekila, Assia..las mejores orquestas del circuito estarán en Villaviciosa y ya hay fecha y hora para sus actuaciones

Villaviciosa se convertirá durante seis noches en uno de los grandes puntos de encuentro para los aficionados a las verbenas. Algunas de las mejores y más conocidas orquestas del circuito pasarán por las Fiestas del Portal, que se celebrarán del 11 al 16 de septiembre, con un cartel que reúne a Panorama City, Tekila, Assia, Waykas, Cañón y La Última Legión. Una sucesión de actuaciones que permitirá disfrutar cada noche de una formación diferente y que convierte la música en uno de los grandes reclamos de las fiestas patronales.

Seis días y seis grandes noches de verbena. La primera cita será el viernes 11 con Grupo Cañón, que actuará a partir de las 00.00 horas en la carpa de El Pelambre, después de la sesión de DJ Vas Bailar prevista para las 23.00 horas. Será el remate musical de la jornada inaugural, que tendrá a las 20.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento el acto de apertura de las fiestas, con la entrada de Reinas y Reyes, el pregón a cargo de J. Antonio F. Robledillo (Antonio Roble) y las actuaciones de las agrupaciones musicales. Tras el acto habrá fuegos artificiales desde la zona del parque de La Ballina.

Assia tomará el relevo el sábado 12. El grupo actuará desde las 22.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento, antes de que la fiesta se traslade a El Pelambre. Allí, DJ RVS comenzará su sesión a las 23.00 horas y a medianoche llegará el macroshow The Goat: Dani Parrondo, tras el que continuará la música con DJ RVS.

Panorama, en el día grande

Uno de los platos fuertes del cartel llegará el domingo 13, festividad de Nuestra Señora del Portal. Panorama City actuará a las 23.30 horas en la carpa de El Pelambre, precedida por DJ Discoastur desde las 22.00 horas. La actuación de una de las formaciones con mayor tirón del circuito pondrá el broche musical al día grande de las fiestas patronales.

La sucesión de grandes verbenas no se detendrá con el fin de semana. El lunes 14 será el turno de La Última Legión, que actuará a partir de las 22.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento, después de DJ Chame, previsto para las 21.00 horas.

Otra de las noches señaladas llegará el martes 15, Día de les Peñes. DJ Nack actuará desde las 23.00 horas y, a partir de las 00.30 horas, está prevista la concentración de peñas y, a continuación, la verbena con Grupo Tekila, otro de los grandes nombres del cartel.

Waykas tendrá en sus manos la última gran verbena del Portal. La orquesta actuará el miércoles 16 desde las 22.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento, después de DJ Optimus, que comenzará a las 21.00. A las 00.30 horas tendrá lugar el espectáculo pirotécnico en la zona del parque de La Ballina y, una vez concluidos los fuegos, Waykas y DJ Optimus continuarán la verbena.

El Portal encadena así Cañón, Assia, Panorama City, La Última Legión, Tekila y Waykas en apenas seis jornadas, un cartel que convertirá las noches de Villaviciosa en uno de los focos de las verbenas asturianas durante el mes de septiembre.

Mucho más que verbenas

Las orquestas serán uno de los grandes atractivos, pero el Portal desplegará seis días de actividades prácticamente desde la mañana hasta la madrugada. Deporte, folclore, gastronomía, sidra, actividades infantiles, pasacalles y los tradicionales actos religiosos en honor a Nuestra Señora del Portal completarán una programación que tendrá como escenarios las calles y plazas de Villaviciosa.

El sábado 12 será una de las jornadas más intensas. A las 11.00 horas saldrá el pasacalles de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero y a las 13.30 habrá sesión vermú con Kike Roza en El Pelambre. El deporte tendrá un peso destacado con la LXXXI Regata de Piraguas Ría de Villaviciosa-Gran Premio El Gaitero, a las 16.30 horas, y el LXXXVIII Circuito Ciclista Nacional Nuestra Señora del Portal-Memorial Consuelo Busto, desde las 17.00. A las 19.00 horas llegará la Fiesta de la Espuma y el Teatro Riera acogerá a las 20.00 el XXXVIII Encuentro de Corales Nuestra Señora del Portal.

El día de la patrona

El domingo 13 estará marcado por los actos en honor a Nuestra Señora del Portal. A las 11.30 horas partirá el Ramu desde las Escuelas Graduadas hacia la iglesia parroquial, acompañado por el Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias. A mediodía se celebrará la misa solemne y posteriormente saldrá la procesión de Nuestra Señora del Portal hasta la Plaza del Ayuntamiento, acompañada por la Banda de Música de Villaviciosa, la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero y el Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias.

Ya en la plaza tendrá lugar la interpretación y baile de la Danza del Portal, antes del regreso en procesión a la iglesia. La tarde continuará a las 16.00 horas en el Prau La Fontanina con el LI Motocross Nacional Nuestra Señora del Portal. A las 18.30 habrá tardeo con Grupo Da Silva en la Plaza del Ayuntamiento y, a las 20.00, la Banda de Música de Villaviciosa ofrecerá el Concierto del Portal en la Plaza de la Poesía.

Fabes, sidra y Cancios de Chigre

El lunes 14 combinará actividades infantiles, gastronomía y cultura sidrera. A las 11.00 horas comenzará en el parque de La Ballina el Concurso de Dibujo Infantil Fiestas del Portal, a mediodía habrá desfile de Gigantes y Cabezudos y a las 13.00 Pablo Picallo Circo presentará el espectáculo «Desequilibrado». A las 14.00 horas se presentarán en la Plaza del Ayuntamiento los equipos del CD Lealtad de Villaviciosa.

La calle Balbín Busto concentrará a mediodía buena parte del ambiente. A las 14.00 horas comenzará la Comida en la calle y, media hora después, llegarán les Fabes en la calle, elaboradas por la Cofradía de Amigos de les Fabes. La recogida del bolleto está prevista de 11.00 a 17.00 horas en la Plaza de Abastos y habrá animación con la charanga New Peantamala.

La cultura sidrera tomará el protagonismo desde las 18.00 horas con el XLIII Concurso Regional de Sidra Natural, en la Plaza del Ayuntamiento. Al finalizar actuarán bandinas tradicionales asturianas, Los Gascones y L'Emboláu, que posteriormente continuarán con los Cancios de Chigre por bares y sidrerías de la villa.

Les Peñes toman la calle

El martes 15, Día de les Peñes, arrancará a las 13.00 horas en la Plaza de Abastos con el II Concurso de Tortillas y Empanadas. A las 17.00 horas, la Plaza del Ayuntamiento será escenario del XXXVII Concurso de Escanciadores de Villaviciosa, prueba puntuable para el XXXI Campeonato Oficial de Escanciadores de Asturias. Entre las 19.00 y las 22.00 horas habrá animación y pasacalles a cargo de la Fanfarria El Felechu, antes de que la fiesta nocturna tome el relevo con DJ Nack y Tekila.

Esta edición tendrá además una ausencia importante. No podrá celebrarse el Concurso-Exposición de Ganado Vacuno Nuestra Señora del Portal y Memorial Daniel Trivín, debido a las restricciones preventivas frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa. El Ayuntamiento está preparando un programa alternativo para celebrar el Día del Concejo y el Concurso del Portal, que se desarrollará en el recinto y carpa que se instalará en La Barquerina desde el martes 15. Sus actividades y horarios serán anunciados posteriormente.

Tonada, folclore y fuegos para el final

El miércoles 16 comenzará a las 12.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento con el Festival de Tonada Asturiana, con Luis Estrada, Jorge Tuya, Alicia Villanueva, Marina Carbajosa, José Ramón Valle a la guitarra y Vicente «El Pravianu» a la gaita.

La tarde volverá a llevar la música a las calles. A las 18.00 horas habrá tardeo con Grupo D'Cano y, desde las 18.30, se celebrarán los Pasacalles del Miércoles del Portal, con el Grupo Folclórico Les Xanines de Quintes, el Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias y la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero.

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Después llegará la última noche de verbena, con DJ Optimus a las 21.00 horas y Waykas a las 22.30, antes de los fuegos artificiales de las 00.30 horas. La música continuará tras el espectáculo pirotécnico para poner punto final a seis días en los que Villaviciosa combinará algunas de las grandes orquestas del circuito con tradición, deporte, sidra, gastronomía y folclore.