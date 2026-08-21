Villaviciosa diseña su concurso digital de ganado: el jurado solo verá vídeos de las vacas en una pantalla gigante

Será lo nunca visto en los casi setenta años de historia del certamen. Las reses se quedarán en sus cuadras o pastando en los prados, pero no por ello dejarán de competir por los premios del tradicional concurso de ganado de las fiestas maliayesas del Portal. Las restricciones derivadas de la dermatosis nodular contagiosa, que impiden las concentraciones de bovino, han obligado a Villaviciosa a buscar una fórmula alternativa para mantener uno de los eventos clásicos de sus festejos patronales. El 68.º Concurso-Exposición de Ganado Vacuno se celebrará el 16 de septiembre en formato íntegramente digital: los animales serán grabados previamente en sus explotaciones y esas imágenes se proyectarán en una pantalla gigante instalada en la carpa municipal de La Barquerina, ante el público y el jurado.

La medida consensuada con el sector local por el gobierno que preside el socialista Alejandro Vega cambia la puesta en escena del concurso, pero mantiene su carácter competitivo. Habrá secciones, clasificaciones, campeones y premios, con la diferencia de que los jueces no tendrán delante físicamente a los animales. Las bases establecen que podrán concurrir ejemplares de Asturiana de los Valles, tanto de aptitud normal como de doble grupa, y de Frisona. Se establece inicialmente un máximo de 205 reses, con 135 asturianas de los valles y 70 frisonas. No obstante, la comisión organizadora podrá limitar el número de ejemplares inscritos en las diferentes secciones y también modificar el reparto entre razas en función de la participación, abierta de manera prioritaria a ganaderos cuyo código de explotación agraria tenga domicilio en Villaviciosa, así como a aquellos que, sin cumplir ese requisito, hayan participado en alguna de las ediciones celebradas entre 2020 y 2025 en una raza concreta. Para el resto se establece una bolsa de reserva que da preferencia a explotaciones de la Comarca de la Sidra y, después, a las situadas en concejos limítrofes como Gijón, Piloña y Siero.

El concurso comenzará mucho antes de que público y jurado se sienten frente a la gran pantalla de La Barquerina. Una vez cerrado el periodo de inscripción, el Ayuntamiento elaborará un calendario para recorrer las explotaciones y grabar los ejemplares participantes. A cada ganadería se le comunicará previamente el día y la franja horaria prevista, y la organización tratará de atender, en la medida de lo posible, las preferencias planteadas por los participantes. Los propietarios deberán facilitar el acceso a la explotación y presentar las reses en condiciones adecuadas para ser filmadas.

Las imágenes no quedarán en manos de los ganaderos. Una persona o empresa especializada en fotografía y vídeo ganadero contratada por el Ayuntamiento será la única encargada de realizar todas las grabaciones, con independencia y siguiendo las instrucciones técnicas fijadas por la organización. Se pretende así que ningún participante pueda obtener ventaja por la calidad, realización o selección de las imágenes utilizadas para presentar a sus animales.

Las bases establecen expresamente un protocolo uniforme para garantizar la objetividad, la igualdad de trato y la homogeneidad del material audiovisual.

La cámara tendrá que hacer en buena medida el trabajo que hasta ahora permitía la presencia física de la res ante el juez. Cada ejemplar será filmado en el entorno habitual de su explotación, procurando minimizar el estrés y evitando desplazamientos innecesarios. Habrá imágenes en posición estática, otras del animal desplazándose al paso y cuantos planos sean necesarios para que puedan apreciarse correctamente sus características morfológicas.

Los ganaderos tampoco podrán seleccionar las imágenes que más les favorezcan ni completar la filmación oficial. No se admitirán vídeos, fotografías o cualquier otro material audiovisual aportado por los participantes. Terminada la ronda por las explotaciones, se confeccionará un vídeo definitivo correspondiente a cada ejemplar y será el único soporte que llegará ante los jueces.

Las bases introducen también medidas para evitar valoraciones previas. Los miembros del jurado no tendrán acceso a los vídeos antes del comienzo oficial del certamen. Los jueces de cada raza serán solicitados por el Ayuntamiento a las respectivas asociaciones de criadores y deberán baremar los animales atendiendo a criterios morfológicos y de pureza.

El 16 del mes que viene, la carpa municipal instalada en La Barquerina se convertirá en la sala de valoración y los vídeos de cada una de las reses serán proyectados en una pantalla gigante ante el jurado y el público asistente. Los jueces deberán realizar allí sus valoraciones exclusivamente sobre las imágenes que vayan apareciendo en pantalla. La puntuación se efectuará conforme a los criterios morfológicos establecidos para cada raza y aplicando los reglamentos técnicos utilizados habitualmente en los concursos oficiales de ganado frisón y asturiano que se celebran en vivo. Las decisiones estarán motivadas técnicamente y tendrán carácter definitivo e inapelable, salvo que exista un error material manifiesto.

El nuevo sistema evita también cualquier movimiento de las reses relacionado con el certamen. Los animales permanecerán en sus explotaciones durante todo el proceso, desde la grabación hasta la proclamación de los ganadores. Los propietarios seguirán siendo responsables de su custodia y manejo durante las filmaciones y, por razones de seguridad, los sementales mayores de 18 meses deberán ser grabados anillados.

Este formato digital tiene consecuencias económicas. Al no existir desplazamiento del ganado, no se abonarán dietas, indemnizaciones o compensaciones por transporte de animales, manutención o asistencia al certamen. Existe, sin embargo, una excepción para las frisonas. El Ayuntamiento pagará cuarenta euros por cada ejemplar de esta raza inscrito para compensar los gastos derivados del pelado o preparación estética necesaria para presentar las reses ante las cámaras.

La competición mantendrá una amplia división por edades y características de los animales. En Asturiana de los Valles, tanto de aptitud normal como de doble grupa, los sementales se repartirán en tres secciones: de 6 a 12 meses, de 12 a 36 y mayores de 36 meses. Entre las hembras habrá secciones para terneras y novillas de 6 a 12 meses y de 12 a 24 meses, además de las restantes categorías previstas en las bases, y cuatro grupos para las vacas adultas: de 3 a 5 años, de 5 a 7, de 7 a 9 y mayores de 9 años. Se proclamarán campeón, campeona de terneras y novillas y vaca campeona. Además, habrá también una categoría de establo de cuatro animales y un premio especial para vaca con cría.

En Frisona, las terneras competirán en dos grupos, de 7 a 10 meses y de 11 a 16 meses, de los que saldrá la ternera campeona. Las novillas tendrán otras dos secciones, de 17 a 21 meses y de 22 meses en adelante, y se elegirá también una novilla campeona.

Las vacas frisonas se repartirán en seis categorías: en lactación hasta 30 meses, de 31 a 36 meses, de 3 a 4 años, de 4 a 5, de 5 a 6 y de seis años en adelante. Además de la vaca campeona, el programa incluye reconocimientos al mejor rebaño, mejor criador, mejor novilla hija de semental y mejor vaca hija de semental.

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Para mejor criador se tendrán en cuenta cuatro reses nacidas en la misma ganadería, mientras que el mejor rebaño estará formado por cuatro animales presentes en una misma explotación.