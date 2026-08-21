Villaviciosa renuncia al concurso de ganado digital anunciado para el Portal y prepara una jornada rural para el miércoles festivo

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha decidido renunciar a la celebración en formato digital del LXVIII Concurso-Exposición de Ganado del Portal, la alternativa que había planteado para mantener este año la tradicional cita después de que las restricciones sanitarias frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) obligasen a suspender los concursos y otras concentraciones de ganado bovino en Asturias.

La Junta de Gobierno Local había aprobado el pasado 28 de julio la convocatoria de una edición digital del concurso, pero finalmente esta fórmula tampoco saldrá adelante. La decisión se adopta tras una nueva reunión de la comisión organizadora, ante la complejidad técnica del formato, sus costes y las dificultades surgidas posteriormente para su organización. Como consecuencia, se ha acordado anular la convocatoria, por lo que este año no habrá Concurso-Exposición de Ganado del Portal.

El Ayuntamiento pretende, sin embargo, mantener el protagonismo del campo durante una jornada tradicionalmente ligada a la ganadería. De acuerdo con los representantes de los ganaderos integrados en la comisión organizadora, prepara un programa alternativo de actividades vinculadas al mundo rural y ganadero para el miércoles 16 de septiembre.

La programación se desarrollará en el recinto de La Barquerina, escenario habitual del concurso, y será presentada próximamente por el Ayuntamiento. De esta manera, Villaviciosa mantendrá una jornada dedicada al sector rural durante el tradicional miércoles del Portal, aunque este año sin la presencia del ganado que caracteriza al certamen

La intención inicial del gobierno local era poner en marcha un concurso digital al que pudiesen concurrir ejemplares de Asturiana de los Valles, tanto de aptitud normal como de doble grupa, y de Frisona. Se establecía inicialmente un máximo de 205 reses, con 135 asturianas de los valles y 70 frisonas.Una vez cerrado el periodo de inscripción, el Ayuntamiento iba a elaborar un calendario para recorrer las explotaciones y grabar los ejemplares participantes. A cada ganadería se le comunicaría previamente el día y la franja horaria prevista, y la organización trataría de atender, en la medida de lo posible, las preferencias planteadas por los participantes

Las imágenes no iban a quedar en manos de los ganaderos. Una persona o empresa especializada en fotografía y vídeo ganadero contratada por el Ayuntamiento sería la única encargada de realizar todas las grabaciones, con independencia y siguiendo las instrucciones técnicas fijadas por la organización. Se pretendía así que ningún participante pueda obtener ventaja por la calidad, realización o selección de las imágenes utilizadas para presentar a sus animales.

Las bases anuladas establecían expresamente un protocolo uniforme para garantizar la objetividad, la igualdad de trato y la homogeneidad del material audiovisual. Cada ejemplar iba a ser filmado en el entorno habitual de su explotación, procurando minimizar el estrés y evitando desplazamientos innecesarios, con imágenes en posición estática, otras del animal desplazándose al paso y cuantos planos fuesen necesarios para que puedan apreciarse correctamente sus características morfológicas.

Los ganaderos tampoco podrían seleccionar las imágenes que más les favorezcan ni completar la filmación oficial y los miembros del jurado no tendrían acceso a los vídeos antes del comienzo oficial del certamen. La carpa municipal instalada en La Barquerina se iba a convertir en la sala de valoración y los vídeos de cada una de las reses proyectados en una pantalla gigante ante el jurado y el público asistente, para que los jueces realizasen allí sus valoraciones exclusivamente sobre las imágenes que fueran apareciendo en pantalla.

Noticias relacionadas

Este modelo queda ahora anulado y será sustituido por una programación relacionada con el mundo ganadero que el Ayuntamiento presentará en breve.