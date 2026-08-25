Gancéu (Villaviciosa) celebra este domingo sus Fiestas del Ángel con misa, concurso de bizcochos caseros y hasta un campeonato de lanzamiento de huevos

Gancéu, uno de los once barrios de la parroquia de Miravalles, y en el que viven apenas una decena de personas, celebrará este domingo sus Fiestas del Ángel. Un encuentro en el que se espera contar con un centenar de asistentes a una comida de hermandad en forma de parrillada. Además el programa festivo incluya misa, procesión, gymkana para los jóvenes, concurso de bizcochos caseras y hasta un campeonato de lanzamiento de huevos.

Los festejos los organiza la asociación vecinal, con tres décadas de historia y cerca de 70 socios. Un colectivo que dinamiza este barrio de Miravallles con más propuestas durante el año.

Comida de hermandad en Gancéu en una edición pasada de las fiestas. / R. P. A.

Para las Fiestas del Ángel el programa se iniciará a las 12.00 horas con pasacalles y tambor, seguido a las 12.30 horas de la misa y procesión. A las 13.00 horas habrá una sesión vermú con reparto del bollu, cata de quesos y subasta del “paxu”. Para la tarde, tras la parrillada, habrá a las 16.00 horas la gymkana para los más jóvenes y después a las 17.00 horas partida de bolos.

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Aún quedará por delante a las 18.00 horas el campeonato de lanzamiento de huevos, animación musical a las 19.00 horas y un cierre con entrega de premios y chocolatada desde las 20.00 horas.