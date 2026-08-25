Gancéu (Villaviciosa) celebra este domingo sus Fiestas del Ángel con misa, concurso de bizcochos caseros y hasta un campeonato de lanzamiento de huevos
El barrio de la parroquia de Miravalles, en el que viven apenas una decena de personas, espera contar con un centenar de comensales en la parrillada de hermandad
Gancéu, uno de los once barrios de la parroquia de Miravalles, y en el que viven apenas una decena de personas, celebrará este domingo sus Fiestas del Ángel. Un encuentro en el que se espera contar con un centenar de asistentes a una comida de hermandad en forma de parrillada. Además el programa festivo incluya misa, procesión, gymkana para los jóvenes, concurso de bizcochos caseras y hasta un campeonato de lanzamiento de huevos.
Los festejos los organiza la asociación vecinal, con tres décadas de historia y cerca de 70 socios. Un colectivo que dinamiza este barrio de Miravallles con más propuestas durante el año.
Para las Fiestas del Ángel el programa se iniciará a las 12.00 horas con pasacalles y tambor, seguido a las 12.30 horas de la misa y procesión. A las 13.00 horas habrá una sesión vermú con reparto del bollu, cata de quesos y subasta del “paxu”. Para la tarde, tras la parrillada, habrá a las 16.00 horas la gymkana para los más jóvenes y después a las 17.00 horas partida de bolos.
Aún quedará por delante a las 18.00 horas el campeonato de lanzamiento de huevos, animación musical a las 19.00 horas y un cierre con entrega de premios y chocolatada desde las 20.00 horas.
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