Oles celebra San Félix con una cena campestre, mucha música y los tradicionales actos religiosos

Oles (Villaviciosa) celebra este fin de semana las fiestas de San Félix, una cita que combinará la convivencia, la música y los actos religiosos. El programa se desarrollará este sábado y este domingo, con una cena campestre para abrir las celebraciones y la misa y la procesión como principales citas de la segunda jornada.

La fiesta comenzará este sábado a las nueve de la noche con una cena campestre, en la que los vecinos podrán llevar su propia merienda. La comisión de festejos contribuirá a completar la mesa con gochu a la estaca, chorizos criollos, chorizos a la sidra y empanadas, con prioridad en el reparto para quienes colaboraron en el mercado de Oles.

La música tomará el relevo después de la cena. El Dúo Vibe será el encargado de animar la noche del sábado, mientras que la barra correrá a cargo de la propia comisión de festejos.

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Este domingo, a la una de la tarde, se celebrará la misa en honor de San Félix y la posterior procesión, los principales actos religiosos del programa. La celebración continuará después con una sesión vermú y la subasta del ramu