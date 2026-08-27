El precio de la vivienda se dispara en Villaviciosa: comprar hoy en el concejo es un 8,3 por ciento más caro que en abril

Villaviciosa tiene tirón, hay mucho interés por residir en el concejo y la tendencia se refleja en los precios de la vivienda, que han vuelto a subir después de un inicio de año a la baja. Según los datos de los portales inmobiliarios especializados, el metro cuadrado alcanzó el pasado mes de julio los 1.811 euros, un 2,6 por ciento más que en junio y un 8,3 por ciento por encima del precio de abril. En la comparación anual, comprar residencia en el municipio es hoy un 3,6 por ciento más caro que el año pasado.

La evolución de los últimos meses muestra de hecho una subida continuada: el precio pasó de los 1.615 euros por metro cuadrado de marzo a 1.672 en abril, 1.719 en mayo, 1.765 en junio y los 1.811 de julio. En cuatro meses, el incremento ha sido de 196 euros por metro cuadrado.

El comienzo del año había sido diferente, toda vez que en enero el precio medio era de 1.683 euros para bajar a 1.627 en febrero y a 1.615 en marzo. En ese último mes, la variación interanual fue negativa, del 7,6 por ciento. La situación empezó a cambiar en primavera y en mayo la evolución anual volvió a terreno positivo.

El precio actual sigue, no obstante, por debajo del máximo histórico registrado en el concejo. El récord se alcanzó en junio de 2009, con 2.207 euros por metro cuadrado. Los 1.811 euros de julio están un 17,9 por ciento por debajo de aquella cifra.

Zona de costa

La evolución no es igual en todo el municipio. En Quintes y Arroes, una de las zonas con precios más elevados, el metro cuadrado se situó en julio en 2.015 euros. El dato supone, sin embargo, un descenso anual del 7 por ciento. El máximo histórico de esta zona fue de 2.180 euros por metro cuadrado, alcanzado en octubre de 2025.

La evolución del precio coincide con el crecimiento que viene registrando Villaviciosa y con la aparición de nuevas promociones de vivienda en los últimos meses. El concejo se encuentra entre los municipios asturianos que están ganando población y que están incorporando nuevos residentes, mientras la construcción residencial vuelve a tener presencia en la villa. La puesta en marcha de promociones de vivienda nueva amplía una oferta que se ha visto condicionada durante los últimos años.

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Entre los proyectos que han avanzado recientemente se encuentra el edificio de La Barquerina, con 36 viviendas, además de otras promociones que se están comercializando en la Villa. Las obras avanzan a buen ritmo en los trabajos iniciados este verano en el entorno de la Oliva, con grandes excavaciones para dar cabida a nuevos pisos que satisfagan una demanda creciente.