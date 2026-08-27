Villaviciosa abre a los jóvenes no federados su histórico Circuito Ciclista del Portal
La prueba, que alcanza su 88.ª edición y está considerada la segunda más antigua de España, reunirá el 12 de septiembre a unos 150 deportistas
Villaviciosa convertirá sus calles en un circuito para bicicletas durante las fiestas del Portal. El próximo 12 de septiembre se disputará la 88.ª edición del Circuito Ciclista Nuestra Señora del Portal-Memorial Consuelo Busto, una de las pruebas deportivas con mayor tradición del `país y considerada la segunda competición ciclista más antigua de España. La organización espera reunir a unos 150 jóvenes corredores.
La principal novedad llegará este año con la apertura de la prueba a niños y niñas no federados de Villaviciosa y de los concejos limítrofes, que podrán participar junto a los corredores de las escuelas ciclistas. La medida está dirigida a los nacidos entre 2012 y 2021 y busca facilitar un primer contacto con la competición a quienes todavía no practican este deporte de manera federada.
La carrera comenzará a las cinco de la tarde y volverá a tener como escenario el centro de Villaviciosa. Los participantes competirán sobre un circuito urbano de 1,2 kilómetros, con diferentes recorridos y distancias en función de las categorías. La prueba federada estará destinada a Promesas, Principiantes, Alevines e Infantiles, tanto masculinas como femeninas.
El Club Ciclista Villaviciosa, organizador de la cita, prevé la presencia de corredores pertenecientes a clubes de diferentes puntos de Asturias y también de provincias limítrofes. La incorporación de jóvenes no federados pretende ampliar esa participación y aprovechar una competición ya consolidada para acercar el ciclismo a nuevos practicantes desde edades tempranas.
El Circuito Nuestra Señora del Portal alcanza así 88 ediciones manteniendo su vinculación con las principales fiestas de Villaviciosa. Su continuidad lo ha situado entre las competiciones históricas del calendario ciclista español y ha convertido la carrera en una de las citas deportivas tradicionales de las fiestas del Portal.
La nueva edición fue presentada este jueves en el salón de plenos del Ayuntamiento de Villaviciosa con la participación de Miguel Orcajo, presidente del Club Ciclista Villaviciosa; Veri Busto, responsable de Sidra Mayador, y José Antonio Fernández Costales, concejal de Deportes. La prueba está organizada por el Club Ciclista Villaviciosa y cuenta con la colaboración de Sidra Mayador y del Ayuntamiento, además del respaldo de distintas entidades locales.
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