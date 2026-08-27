Villaviciosa conmemora los 40 años de la Ley General de Sanidad con uno de sus protagonistas

Villaviciosa se suma este viernes a la conmemoración del 40.º aniversario de la Ley General de Sanidad, una de las normas que configuraron el actual sistema sanitario español. Lo hará con la presentación del libro "Así se creó el Sistema Nacional de Salud", de Pedro Sabando Suárez, que participó directamente en aquel proceso desde la Subsecretaría de Sanidad y Consumo. El acto comenzará a las 19.30 horas en el salón de actos del Ateneo Obrero y está organizado por la entidad cultural con la colaboración del Ayuntamiento. La presentación dará paso a un coloquio moderado por Alonso Puerta, exvicepresidente del Parlamento Europeo y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid.

La cita recuperará las circunstancias políticas y sanitarias que desembocaron en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, aprobada hace cuatro décadas. La norma estableció las bases para extender la asistencia sanitaria pública y avanzar hacia un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal y financiado fundamentalmente mediante impuestos, superando progresivamente el anterior modelo estrechamente vinculado a las cotizaciones a la Seguridad Social.

Sabando fue uno de los responsables políticos que participaron en aquel proceso. Tras la victoria del PSOE en las elecciones generales de 1982 fue nombrado subsecretario de Sanidad y Consumo, responsabilidad que desempeñó hasta 1985 durante la etapa de Ernest Lluch al frente del Ministerio de Sanidad y Consumo. Su libro reconstruye desde la experiencia directa el proceso que condujo a la reforma sanitaria y a la aprobación de la ley.

Trayectoria

Nacido en Gijón en 1941 y vinculado a Villaviciosa, donde tiene su segunda residencia, Pedro Sabando es doctor en Medicina y Cirugía y desarrolló buena parte de su carrera profesional en el campo de la reumatología. Se formó en la Fundación Jiménez Díaz, amplió su formación en París y llegó a ser jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de La Princesa, además de profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

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Su trayectoria combinó posteriormente la medicina con la gestión sanitaria y la actividad política. Tras su etapa como subsecretario fue elegido diputado por Madrid en 1986 y, entre 1987 y 1995, ejerció como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. También fue diputado de la Asamblea de Madrid y senador por designación autonómica.