La Fiesta de la Sidra de Villaviciosa vuelve a brindar por Galbán: así se puede colaborar con la causa en una celebración que se espera multitudinaria

Villaviciosa volverá a brindar por la sidra el próximo 5 de septiembre, y de nuevo el brindis tendrá un destinatario especial: la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Asturias (Galbán). La XXVII Fiesta de la Sidra, que se celebrará en la Plaza del Ayuntamiento entre las doce del mediodía y las dos y media de la tarde, destinará íntegramente a la entidad la recaudación obtenida con la venta de los vasos conmemorativos y de los vales para la degustación. La cita coincidirá además con la celebración del XIX Festival Internacional de Gaitas, lo que permitirá que las bandas participantes pongan música a una de las principales jornadas del calendario sidrero maliayés.

La fiesta reunirá a once llagares de Villaviciosa (Buznego, Castañón, Coro, Cortina, El Gobernador, Frutos, J. Tomás, Los Gemelos, M. Busto, M. Vigón y Vallina), que donarán entre 25 y 30 cajas de sidra cada uno para la degustación. Los asistentes podrán probar sus productos mediante un sistema de precio simbólico que se mantiene por tercer año consecutivo a petición de los propios elaboradores. Se pondrán a la venta un total de 4.000 vasos, a un precio de tres euros y con derecho a cinco culetes de sidra. También se podrán adquirir pulseras a cincoi euros para tomar doce culetes.

Todo el dinero recaudado irá a parar a las actividades de Galbán, una entidad con la que Villaviciosa colabora de manera estrecha en diferentes ocasiones a lo largo del año. "Aquí nos sentimos como en casa", destacaba Macarena Alonso, coordinadora de la asociación.

El vaso de esta edición tendrá además un significado especial. El diseño, realizado por el creador local Daniel Fernández Jove, sitúa el culete y el vaso en el centro de la imagen de la fiesta y dedica el recipiente conmemorativo al 40.º aniversario de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero, fundada en 1986. "Es un enorme orgullo para nosotros en una fecha tan especial para hacer balance y mostrar que seguimos teniendo cantera", indicaba David Muñiz, integrante de la formación.

De hecho las agrupaciones participantes en el XIX Festival Internacional de Gaitas (FIG) serán las encargadas de poner la banda sonora a la Fiesta de la Sidra. El festival, organizado por la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero con el Ayuntamiento como principal patrocinador, se desarrollará del 3 al 6 de septiembre y llevará durante esos días la música de gaitas a distintos espacios y calles de Villaviciosa.

El alcalde, Alejandro Vega Riego, destacó durante la presentación la continuidad de la Fiesta de la Sidra como uno de los hitos del Calendariu Sidreru y agradeció la colaboración de los lagares participantes. Vega animó a vecinos y visitantes a acercarse a la celebración y subrayó la decisión de mantener el destino solidario de la recaudación para colaborar en la lucha contra el cáncer infantil a través de Galbán. El regidor quiso dedicar también un reconocimiento especial a la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero por su 40.º aniversario y por su participación en la programación del fin de semana.

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Los lagareros, por su parte, están "encantados" de poder participar una vez más en una fiesta que "también anima al consumo en las sidrerías locales", destacaba Julián Castañon.