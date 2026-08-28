El gobierno de Villaviciosa (PSOE) critica la «desvergüenza» de la oposición y defiende la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento como "la mayor reforma municipal en democracia"

El gobierno de Villaviciosa, liderado por Alejandro Vega (PSOE), ha respondido con dureza al PP y a la concejal no adscrita Marta Sanz Alejo, ex edil de Vox, después de que ambos responsabilizasen al ejecutivo municipal de la controversia abierta en torno a la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El equipo de gobierno rechaza que esté eludiendo responsabilidades, defiende el proceso seguido para elaborar el documento y recuerda que la RPT fue aprobada por unanimidad el pasado 2 de julio, también con los votos del PP y de Sanz.

El nuevo cruce político tiene su origen en el recurso presentado por el aparejador municipal, Marcos Vivas, que reclama una mayor valoración de su puesto y la consiguiente mejora retributiva, además de cuestionar aspectos de la tramitación. El Pleno extraordinario desestimó sus pretensiones con el respaldo de los informes del secretario y el vicesecretario municipales, pero el PP y Marta Sanz votaron esta vez a favor del recurso, pese a haber respaldado la RPT semanas antes. Vivas mantiene abierta la posibilidad de acudir a la vía judicial.

El PP y Sanz reclamaron posteriormente al gobierno, mediante un comunicado conjunto, que «asuma su responsabilidad» y «deje de buscar culpables». También cuestionaron que la elaboración de un documento de esta complejidad se hubiese encargado mediante un contrato menor y plantearon dudas sobre diferentes aspectos del procedimiento.

Responsabilidad

El gobierno municipal rechaza esas acusaciones y califica de «desvergonzado» que la oposición sostenga que no asume sus responsabilidades. El ejecutivo de Vega reivindica que su mayoría absoluta procede de las urnas y sostiene que precisamente en ejercicio de esa responsabilidad ha conseguido sacar adelante «la primera Relación de Puestos de Trabajo completa de la democracia» en Villaviciosa.

El equipo de gobierno contrapone su gestión a la de anteriores ejecutivos del PP y asegura que durante más de cuatro décadas «las cosas se hacían a dedo y según conviniera». En su respuesta emplaza al presidente del PP local, José Manuel Felgueres, a identificar a una funcionaria que, según sostiene el gobierno, fue incorporada «a dedo» al Ayuntamiento durante su mandato y que, afirma el ejecutivo, ha causado perjuicios al Consistorio y a vecinos que han dependido de algunos de sus trámites.

La respuesta entra también en el enfrentamiento político en torno a Marta Sanz. El gobierno interpreta la posición conjunta de la concejal no adscrita y el PP como la constatación de su integración en una «coalición» con los populares y sostiene que Sanz aspira a incorporarse a las listas populares en las próximas elecciones.

Tramitación

Frente a las dudas planteadas por la oposición sobre el procedimiento, el gobierno reconstruye el proceso seguido para elaborar la RPT. Según explica, los trabajos comenzaron después del cambio de gobierno de 2016, aunque una primera contratación resultó fallida y no permitió completar el documento. Posteriormente, en 2018, se acordó con los representantes de los trabajadores iniciar un nuevo proceso y crear una comisión de seguimiento. La elaboración fue finalmente adjudicada a la consultora Nora Abogados y desembocó, después de varios años de tramitación y negociación, en el documento aprobado por unanimidad el pasado julio. La anterior reforma, de carácter parcial, databa de febrero de 2012.

El procedimiento incluyó, según detalla el ejecutivo, una petición de información a los trabajadores sobre sus tareas y funciones, el análisis individualizado de los puestos y la elaboración de un nuevo organigrama municipal. Posteriormente se confeccionaron las fichas de los diferentes puestos, especificando sus funciones, forma de provisión, titulación, jornadas y número de plazas. La siguiente fase consistió en valorar cada puesto mediante diferentes factores, entre ellos la titulación, especialización, responsabilidad, peligrosidad o turnicidad, para determinar los complementos específicos y de destino. Después se asignó un valor económico a los diferentes criterios, una cuestión que fue objeto de negociación con la representación sindical y estuvo condicionada por los límites legales y los informes de los servicios económicos municipales. El gobierno destaca además que se abrieron tres periodos de alegaciones para los empleados municipales antes de cerrar definitivamente la nueva estructura.

Reforma

La RPT incorpora nuevos puestos que el Ayuntamiento considera necesarios para reorganizar los servicios, entre ellos una jefatura administrativa en la Oficina Técnica, puestos vinculados al área de informática, un inspector urbanístico y técnicos para las áreas de Intervención y Secretaría. También contempla la reconversión de puestos de auxiliar administrativo en administrativos. El ejecutivo de Alejandro Vega sostiene que la nueva organización pretende afrontar los retrasos que se vienen produciendo en la tramitación de determinados expedientes y asume, según recoge su comunicado, «la necesidad de mejoras en la organización para acabar con retrasos injustificables en algunos expedientes».

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La aplicación de la RPT tendrá además un impacto de 485.809,12 euros en las cuentas municipales durante este ejercicio, una cantidad especialmente elevada este año por su aplicación retroactiva. El gasto ya está consignado en los presupuestos municipales, que, recuerda el gobierno, fueron aprobados en el mismo Pleno con los votos en contra del PP y de Marta Sanz. El equipo de gobierno sostiene, por todo ello, que la RPT constituye «la mayor reforma organizativa municipal en democracia» y defiende que permitirá adaptar la estructura del Ayuntamiento a las actuales necesidades de los servicios y mejorar las condiciones de la plantilla.