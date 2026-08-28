Toda la sidra del mundo, en papel: el Ateneo de Villaviciosa exhibe la colección de etiquetas, postales y piezas publicitarias del coleccionista Fernando Paredano
La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 16 de septiembre en horario de mañana y tarde, con auténticas singularidades por todo el planeta
La sidra se escancia, se bebe, se comparte, y estos días en el Ateneo de Villaviciosa se lee en papel. La sala de exposiciones de la entidad maliayesa alberga hasta el próximo día 16 de septiembre la exposición "La sidra de papel", la recopilación de etiquetas, contraetiquetas, postales, anuncios y objetos publicitarios recopilados a lo largo de toda una vida por el coleccionista Fernando Paredano.
Cientos de piezas que dan para sumergirse en el mundo sidrero en todos los idiomas y desde casi todos los países del mundo, con auténticas joyas que sorprenden por su origen. Paredano empezó hace 25 su inmensa colección tras guardar la etiqueta de la botella de sidra que se estaba tomando, y desde entonces no ha quedado país en el que no haya hecho conquista: posee y muestra en Villaviciosa etiquetas de sidras de Eslovaquia, Letonia, Hungría, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Egipto, Mozambique y hasta Sudáfrica, con un largo etcétera de países reflejados en la exposición.
Entre ellas hay piezas tan singulares como la etiqueta de una botella egipcia de sidra sin alcohol elaborada para las tropas inglesas durante la segunda Guerra Mundial en un barrio a las afueras de El Cairo en 1940. O la de una sidra hecha el el reino de Tonga, en Polinesia; o las etiquetas de las botellas que el presidente Perón y su esposa Evita entregaban a sus seguidores en Argentina por Navidad.
Fotos y tarjetas
La colección se completa con fotos antiguas, tarjetas y postales publicitarias como la colección dedicada a la Boda de Alfonso XIII que fueron editadas por "Sidra el Hórreo" de Colunga. O las imágenes para la posteridad de los empleados dela fábrica de sidra champagne "Real Sidra Asturiana Cima Extra" en Colloto, allá por 1930, e incluso la colección de cromolitografías realizadas a principios del siglo XX que representan a los primeros 16 monarcas del Reino de Asturias, cortesía de "Blanco, Saro y Cía", elaboradores de sidra champagne en Ribadesella.
Sin olvidar los numerosos objetos publicitarios y promocionales de diferentes épocas con, por ejemplo, sacas para vender arroz en La Habana en las que se recomendaba servir siempre con Sidra Zarracina, que se exponen junto con posters, anuncios en periódicos del otro lado del charco y un sinfín de curiosidades para bucear entre recuerdos de otra época.
La exposición quedó abierta este jueves por la tarde con la presencia del coleccionista y del alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, y permanecerá abierta hasta el 16 de septiembre en el Ateneo. El horario es de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas todos los días (excepto 31 de agosto y 1 de septiembre). Un
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